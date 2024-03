Hape Kerkeling spricht neuen "Kung Fu Panda" und fühlt mit dem faulen Bären

Berlin - Die Geschichte über einen verfressenen Panda, der ein Meister des Kung Fu ist, geht in die vierte Runde. Hape Kerkeling (59) leiht ihm seine Stimme. In mancher Hinsicht identifiziert er sich mit dem Panda.

Entertainer Hape Kerkeling (59) spricht Po auch im vierten Teil von "Kung Fu Panda". © ku Viktor Strasse/-/

Zu leben bedeutet, sich zu entwickeln. Aber der "Kung Fu Panda" namens Po hat irgendwie überhaupt keine Lust darauf. Er ist nach seinen vielen Abenteuern immer noch froh darüber, der auserwählte Drachenkrieger zu sein.

Dass er nun den nächsten Karriereschritt machen und zum spirituellen Führerpanda werden soll, dafür hat er kaum Verständnis. Was ihn dazu bringt, sich doch darauf einzulassen, und was das Ganze mit einer pfiffigen Füchsin zu tun hat, zeigt sich bei "Kung Fu Panda 4". Der Dreamworks-Animationsfilm mit Musik vom deutschen Oscar-Preisträger Hans Zimmer (66, "Interstellar") kommt am 14. März in die Kinos.

"Po ist bequem und faul, was ich absolut nachvollziehen kann", sagt Komiker und Synchronsprecher Kerkeling im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der 59 Jahre alte Bestsellerautor ("Der Junge muss an die frische Luft") leiht dem Mandelkekse futternden Panda die Stimme für die deutschsprachige Version. Im Original wird er von Jack Black (54, "Gullivers Reisen") gesprochen.

Die Herausforderung, sich entwickeln zu müssen, kennt Kerkeling: "Eigentlich passiert das täglich, dass man sich irgendwie ändern muss, und mit der Welt mithalten muss." Noch "ein wenig dazulernen" wolle Kerkeling etwa beim Thema fehlerfrei Gendern.