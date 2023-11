Historiker entsetzt: Hollywood-Epos "Napoleon" steckt voller Fehler

Deutschland - Am heutigen Donnerstag feiert "Napoleon" seine Premiere in den deutschen Kinos . Experten und Historiker sind von dem hochkarätigen Film allerdings wenig begeistert.

US-Schauspieler Joaquin Phoenix (49) gibt sich größte Mühe, doch seine Darstellung des französischen Feldherrn ist zu eindimensional. © Oscar Del Pozo/AFP, Kevin Baker/Apple TV+/dpa

Regisseur Ridley Scott (85) ist für monumentale Szenen bekannt, ob nun in "Gladiator", "Blade Runner", "Prometheus" oder anderen Filmen.

Sein neues Epos "Napoleon" scheint es mit historischer Authentizität allerdings nicht so genau zu nehmen. Experten sind gleich mehrere grobe Fehler aufgefallen.

"Das zieht sich stringent durch den ganzen Film", sagte Historiker Thomas Schuler gegenüber ZDF.

Im Film schlagen etwa Artillerie-Granaten in die Spitzen der Pyramiden ein. Schuler kritisiert: "Sowas macht einfach eine Kanonenkugel aus dem Jahr 1798 nicht."

In der Eingangsszene wird Marie-Antoinette zum Schafott geführt. Napoleon Bonaparte beobachtet, wie die Königin guillotiniert wird. Es ist allerdings belegt, dass sich der echte Napoleon zu diesem Zeitpunkt in Südfrankreich statt in Paris befand.