Horror-Legende erhält Hollywood-Stern auf "Walk of Fame"

Er hat Millionen zum Fürchten gebracht. Grusel-Meister John Carpenter erhält einen Hollywood-Stern.

Von Barbara Munker Los Angeles (USA) - Er hat Millionen zum Fürchten gebracht: in "Halloween - Die Nacht des Grauens" mit den Schreien von Jamie Lee Curtis, in "The Fog" mit Nebelschwaden. John Carpenter (77) erhält nun einen Hollywood-Stern.

US-Regisseur und Komponist John Carpenter (77) wird auf dem berühmten "Walk of Fame" verewigt. © Manuel Lopez/Keystone/epa/dpa Grusel-Meister John Carpenter findet in Hollywood einen festen Platz. Der 77-jährige amerikanische Regisseur wird auf Hollywoods "Walk of Fame" geehrt. Am 3. April soll er die 2.806. Sternenplakette auf dem berühmten Bürgersteig enthüllen, der seit 1960 Verdienste im Showgeschäft ehrt. 1978 schrieb er mit dem Schocker "Halloween - Die Nacht des Grauens" Filmgeschichte. Damals ließ er den maskierten Serienmörder Michael Myers in der fiktiven Kleinstadt Haddonfield auf seine Opfer los. Jamie Lee Curtis in ihrer ersten Filmrolle spielte eine Babysitterin, ihre durchdringenden Schreie brachten Curtis den Spitznamen "Scream Queen" ein. 1980 folgte der Horror-Hit "The Fog - Nebel des Grauens". Darin nehmen die Geister einer zu Tode gekommenen Schiffsmannschaft in einem Hafenort Rache. Auch mit dem Endzeitspektakel "Die Klapperschlange" (1981) und dem Science-Fiction-Thriller "Das Ding aus einer anderen Welt" (1982) feierte Carpenter große Erfolge.



Im Horror-Klassiker "Halloween - Die Nacht des Grauens" treibt Michael Myers sein Unwesen. © PR/Splendor Films/D.R.

Horror-Regisseur John Carpenter arbeitet auch als Produzent, Musiker und Komponist