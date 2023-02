Nach Skandal-Ohrfeige: Taucht Will Smith bei den Oscars auf? Academy ruft Krisen-Team ins Leben!

Die Academy will um jeden Preis verhindern, dass es in diesem Jahr wieder zu einem Zwischenfall à la Will Smith kommt, rief sogar ein Krisenteam ins Leben.

Von Niklas Perband

Los Angeles - Am 27. März 2022 betrat Will Smith (54) die Bühne der 94. Oscarverleihung und schlug Chris Rock (58) vor aller Welt ins Gesicht. Ein gigantischer Skandal! Die Academy will um jeden Preis verhindern, dass es in diesem Jahr wieder zu einem derartigen Zwischenfall kommt, rief sogar ein Krisenteam ins Leben. Und was ist mit Smith?

Will Smith (54, r.) schlug Chris Rock (58) bei der 94. Oscarverleihung mit der flachen Hand ins Gesicht. © dpa/Chris Pizzello Inzwischen sind elf Monate vergangen, seit der Schauspieler seinem Kollegen, Comedian Chris Rock, vor einem Millionenpublikum eine schallende Ohrfeige verpasste, weil er einen Witz über seine Frau Jada Pinkett Smith (51) nicht mochte. Wochenlang war das "Slapgate" Gesprächsthema Nummer eins in Hollywood. Kurz vor der diesjährigen Oscarverleihung ist die unfassbare Szene nun wieder in aller Munde. Die "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" (AMPAS) stand damals wegen ihrer langsamen Reaktion in der Kritik. Ohne Konsequenzen durfte Smith seinen Oscar-Gewinn feiern. Für die diesjährige Award-Show traf man deshalb Vorbereitungen! Kino & Film News Von wegen Avatar, Avengers oder Titanic: Das ist der wirklich erfolgreichste Film aller Zeiten! So wurde sogar ein Krisen-Team gegründet. AMPAS-Geschäftsführer Bill Kramer beschrieb das Ganze im Time Magazine als "etwas, das wir zuvor noch nie gemacht haben". "Wir haben viele Szenarien durchgespielt", sagte er. "Deshalb hoffen wir, dass wir auf alles vorbereitet sind, was wir im Moment vielleicht nicht vorhersehen, aber trotzdem dafür planen, nur für den Fall, dass es passiert."

Will Smith ist bei den Oscars unerwünscht