Schauspielerin und Sängerin leblos aufgefunden: Jane Birkin ist tot!

Jane Birkin ist mit 76 Jahren gestorben. © Marcus Brandt/dpa

Das berichtete zuerst die französische Tageszeitung "Le Parisien". Demnach soll sie am heutigen Sonntag leblos in ihrem Haus in Paris aufgefunden worden sein. Auch die Behörden haben ihren Tod laut Deutscher Presse-Agentur mittlerweile bestätigt.

Die 1946 in London geborene Darstellerin lebte bereits mehr als 50 Jahre in Frankreich. Dort feierte sie Ende der 1960er Jahre auch ihren Durchbruch als Schauspielerin, unter anderem mit einer Nebenrolle im Film "Der Swimmingpool" von 1969, in dem sie an der Seite von Alain Delon (87) und Romy Schneider (†43) zu sehen war.



Zu ihren bekannten (Skandal-)Liedern als Sängerin zählt "Je t'aime ... moi non plus", das sie mit ihrem damaligen Lebensgefährten Serge Gainsbourg (†62) aufgenommen hat.

Aus dieser Beziehung ging eine Tochter hervor, die ebenfalls in der Filmwelt Ruhm erlangte. Charlotte Gainsbourg (51) ist wie ihre Mutter Schauspielerin und unter anderem bekannt aus Lars von Triers (67) Filmen "Antichrist" (2009), "Melancholia" (2011) und "Nymphomaniac" (2013) sowie dem Blockbuster "Independence Day: Wiederkehr" aus dem Jahr 2016.