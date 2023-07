Keine Lust mehr auf Harrison Ford? Neuer "Indiana Jones"-Film floppt an den Kinokassen

Los Angeles/Kalifornien - Den Zuschauern scheint die Lust an Peitsche, Fedora-Hut und flotten Sprüchen vergangen zu sein. Denn der neueste Teil der "Indiana Jones"-Filmreihe mit Harrison Ford (80) in der Hauptrolle entpuppte sich bislang als Flop. Trotz großen Marketing-Aufwands konnten nicht genügend Besucher in die Kinos gelockt werden.