Lohnt sich ein Kinobesuch für "Planet der Affen: New Kingdom"?

Berlin - Gut sieben Jahre hat die Fortsetzung der "Planet der Affen"-Filmreihe auf sich warten lassen. Hat sich das Warten gelohnt? TAG24 hat sich den neuesten Teil - "New Kingdom" - für Euch angeschaut.

Von dort an begleitet der Kinobesucher den Schimpansen "Noah" vom "Adler-Clan" auf seinem Weg vom Jüngling zum Anführer und erfährt, dass die Menschheit den Planeten doch noch nicht gänzlich aufgegeben hat.

Dementsprechend gewöhnungsbedürftig legt der Film los: Alle Affen haben inzwischen das Sprechen erlernt und leben als Clans in ihren eigens errichteten Dörfern. Die Menschen wiederum sind nahezu ausgestorben, leben wie Tiere in der Wildnis und haben das Sprechen verlernt.

Während die ersten drei Ableger den Zuschauer mit der Entwicklung "Caesars" vom genmanipulierten Affen zum Anführer einer Schar intelligenter Primaten in den Bann zog, dürften Fans der Reihe mit einiger Skepsis auf den vierten Film geblickt haben, zumal Caesar inzwischen tot und nicht mehr mit von der Partie ist.

Der 146-minütige Blockbuster beginnt zwar dort, wo der letzte Film ("Survival", 2017) geendet hatte, doch macht nach einer kurzen Einführung einen derart gewaltigen Zeitsprung, sodass man getrost davon sprechen kann, dass "Planet der Affen: New Kingdom" eine neue Ära des Franchise einleitet.

Die junge Frau "Mae", gespielt von Schauspielerin Freya Allan (22), ist eine der wenigen Menschen, die noch sprechen können. © -/20th Century Studios/dpa

Spoiler-Alarm: Nachdem Noahs Dorf von einem feindlichen Affen-Stamm attackiert wurde und er nur knapp zwischen den Trümmern überlebt, macht er sich auf, um seine verschleppten Kameraden zu befreien.

Auf seiner Reise begegnet er einem weisen Orang-Utan, der ihm aus der Zeit von "Caesar" berichtet und auf eine junge Frau, die zur Überraschung der Affen sogar sprechen kann. Vor allem ihre Motive lassen den Zuschauer bis zum Ende rätseln.

Gemeinsam machen sie sich auf in das Reich eines Affen-Königs namens "Proximus", der nicht nur Noahs Familie und Freunde gefangen hält, sondern auch alles daran setzt, an menschliche Technologien in einem verlassenen Regierungsbunker zu gelangen.

Soweit zur Geschichte, die es schnell schafft, die Zuschauer in den Bann der neuen und gewöhnungsbedürftigen Weltordnung zu ziehen.