Cameron Diaz: Einmaliges Comeback für neuen Action-Streifen

In dem Action-Streifen spielen Diaz und Foxx ein ehemaliges CIA-Agentenpaar, das schon bald wieder in diese Welt hineingezogen wird.

Dennoch wird ihre Rückkehr in die Filmindustrie für "Back in Action" eine einmalige Sache gewesen sein. Laut Insidern will sich Diaz in Zukunft vollständig auf ihr Mama-Dasein konzentrieren.