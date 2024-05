"Kevin - Allein zu Haus"- Bösewicht packt aus: So wenig kassierte er für seine Rolle

USA - In seiner Rolle als Ganove "Marv" ist Schauspieler Daniel Stern (66) in dem Klassiker " Kevin - Allein zu Haus " weltbekannt. Doch für seine unvergessene Rolle kassierte er weniger als gedacht.

In seiner vor kurzem erschienen Biographie packt Schauspieler Daniel Stern (66) über seine Gage in "Kevin - Allein zu Haus" aus. © IMAGO / United Archives

In seiner kürzlich erschienenen Autobiografie "Home and Alone" verrät der 66-Jährige, dass er nicht nur beinahe seine Gage, sondern die komplette Rolle verloren hätte.

Man habe damals den Drehplan geändert und ihn nun für acht Wochen gebraucht, erinnert er sich.

"Sie verlangten von mir 33 Prozent mehr Drehzeit, also fragte ich, ob sie mein Gehalt um denselben Betrag erhöhen würden, und sie sagten, sie würden es nicht tun", erklärt Stern.

Nachdem die Produzenten kurzzeitig einen anderen Schauspieler für die Proben mit Kollege Joe Pesci (81) engagiert hatten, entschieden sie sich doch für Stern, der den Job letztendlich für sechs Wochen ergatterte, berichtet "Page Six", die sich auf das Buch des Schauspielers berufen.

Rund 300.000 US-Dollar (rund 276.000 Euro) soll der "Marv"-Darsteller für sechs Wochen am Set bekommen haben.