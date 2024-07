Kino-Kracher wie "Avatar" oder "Titanic" gehen auf sein Konto: Jon Landau ist tot

US-Amerikaner Jon Landau (†63) war dafür verantwortlich, dass der Erfolgsfilm "Titanic" 1997 produziert wurde. © dpa-Film 20th century fox/dpa

Sowohl "Titanic" als auch "Avatar" und dessen Nachfolger "Avatar: The Way of Water" waren kommerziell extrem erfolgreich.

Seine Familie teilte den Tod am Samstag mit, wie mehrere US-Medien berichteten. Zudem gab Alan Bergman von Disney Entertainment, das hinter den "Avatar"-Filmen steht, Landaus Todesfall demnach in einer Mitteilung bekannt.

"Jon war ein Visionär, dessen außergewöhnliches Talent und Leidenschaft einige der unvergesslichsten Geschichten auf der Leinwand zum Leben erweckt haben. Seine bemerkenswerten Beiträge zur Filmindustrie haben unauslöschliche Spuren hinterlassen, und wir werden ihn schmerzlich vermissen. Er war ein berühmter und erfolgreicher Produzent, aber ein noch besserer Mensch und eine wahre Naturgewalt, die alle um ihn herum inspirierte", würdigte Bergman den 63-Jährigen in der Mitteilung, aus der mehrere Medien zitierten.