Menschenrettung im Mittelmeer: Wie ein Dresdner Arzt den Filmpreis gewann

Im August 2019, kurz bevor sie abbrechen wollten, stach die "Eleonore" in See.

Gemeinsam reisten die beiden in eine geheime Werft in Spanien, wo die "Eleonore" der privaten Seenotretter "Mission Lifeline" lag. Wochenlang harrten sie da aus. Entweder sprang die Crew ab oder Gesetze veränderten sich.

"Ich will ins Wohnzimmer bringen, was da draußen stattfindet", sagt Filous.

Jonathan Schoernig (34) und Johannes Filous (36) mit dem Grimme-Preis. © IMAGO/BREUEL-BILD

"In der ersten Nacht hing ich nur über der Reling", lacht Filous. Doch für Befindlichkeiten war keine Zeit: Schon am nächsten Mittag, nahezu exakt 13 Uhr, meldete die Patrouillencrew zwei weiße Boote am Horizont. Und Filous knipste die Kamera an.

Anderthalb Stunden später begannen acht enge Tage mit 112 Menschen auf dem Mittelmeer.

"Das Thema ist nicht Mainstream, die Ästhetik nichts fürs Fernsehen. Aber Jonathans Format ist cool. Umso cooler, dass ein Fernsehpreis das honoriert hat", freut sich Filous, der nicht nur preisverdächtige Filme dreht. Aktuell steckt er mitten in seiner Facharztausbildung zum Unfallchirurgen, reist als Mannschaftsarzt der deutschen Karate-Nationalmannschaft hinterher.

"Mir ist es wichtig, eine Vogelperspektive zu bekommen und die Passion von Leuten in einem ganz anderen Bereich zu begleiten." Dafür muss seine Passion gerade zurückstecken: Der Schlagzeuger der "Offbeat Cooperative" kündigte an, dass die Dresdner Ska-Band ihre deutschlandweiten Konzerte zurückfahren muss.