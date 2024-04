Nach tödlichem Schuss bei Alec-Baldwin-Dreh: Waffenmeisterin muss in den Knast

Die Waffenmeisterin des Films "Rust", Hannah Gutierrez-Reed (27), muss ins Gefängnis. Alec Baldwin (66) spielt in dem Western die Hauptrolle, feuerte den tödlichen Schuss ab. © Bildmontage: Luis Sánchez Saturno/Pool Santa Fe New Mexican/AP, Santa Fe County Sheriff's Office/ZUMA Press Wire Service/dpa

Sie war bei den Dreharbeiten für den Western "Rust" für Waffensicherheit am Set zuständig, als eine Kamerafrau tödlich verletzt wurde. Das Gericht in Santa Fe (US-Bundesstaat New Mexico) gab das Strafmaß am Montag bekannt.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Richterin im Vorfeld der Verkündung zur Verhängung der vollen Strafe aufgefordert. Die Verteidigung bemühte sich darum, dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werde.

Gutierrez-Reed war Anfang März von Geschworenen im Gericht von Santa Fe schuldig gesprochen worden. Der Vorfall ereignete sich im Oktober 2021 am Set des Westerns "Rust" mit Alec Baldwin (66) als Hauptdarsteller und als Mit-Produzent des Films.

Bei Proben auf der Bonanza Creek Ranch wurde die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzt, als sich ein Schuss aus einer Requisitenwaffe löste, die von Baldwin bedient wurde. Regisseur Joel Souza wurde von derselben Kugel an der Schulter getroffen.