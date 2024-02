Prozessbeginn nach Todesschuss bei Dreharbeiten mit Alec Baldwin

Alec Baldwin (65) am Set von "Rust" in seinem Kostüm. Während der Dreharbeiten wurde eine Kamerafrau erschossen. © Santa Fe County Sheriff's Office/ZUMA Press Wire Service/dpa

Die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed (27), die bei den Dreharbeiten für Waffen und Sicherheitsvorkehrungen mitverantwortlich war, ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.



Zum Auftakt des Verfahrens gegen die Amerikanerin stand die Auswahl von Geschworenen an. Aus einem Pool von 140 möglichen Kandidaten und Kandidatinnen sollten die Anwälte der Anklage und der Verteidigung zwölf Juroren bestimmen, wie die Zeitung The Santa Fe New Mexican am Mittwoch berichtete.

Für das Verfahren sind rund zwei Wochen angesetzt. Dutzende Zeugen und Experten könnten aufgerufen werden. Im Falle eines Schuldspruchs drohen Gutierrez-Reed bis zu 18 Monate Haft.

Hauptdarsteller und Produzent Alec Baldwin (65), der bei den Proben für eine Filmszene den Revolver bediente, aus dem sich der tödliche Schuss löste, ist ebenfalls wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Der Prozess gegen den Schauspieler könnte noch in diesem Sommer beginnen, ein genauer Termin ist bislang nicht bekannt.

Beide haben die Vorwürfe wiederholt von sich gewiesen und auf nicht schuldig plädiert.