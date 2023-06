Nachfolge von Henry Cavill: Er ist der neue Superman!

Als Supermans Dame des Herzens, Lois Lane, wurde indes Rachel Brosnahan (32) gecastet. Die Schauspielerin ist vor allem für ihre Rolle in der gefeierten Prime -Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" bekannt.

Henry Cavill (40) wird nicht als Superman zurückkehren! Das war vergangenen Dezember ein Schock für alle DC-Fans. Neu-Chef und Ex-Marvel-Regisseur James Gunn (56, "Guardians of the Galaxy"-Trilogie) will das bisher mäßig erfolgreiche Filmuniversum auf links drehen.

Bei den Fans war Henry Cavill (40) als Superman sehr beliebt. © Warner Bros.

Peter Safran (57) und James Gunn, die beiden neuen Vorsitzenden von "DC Films", machten sich die Entscheidung offenbar alles andere als leicht. So soll sich der Casting-Prozess über mehrere Monate gestreckt haben.

Gunn, der bei "Superman: Legacy" auch Regie führen wird, ist nun allerdings immer noch auf der Suche nach einem passenden Lex Luthor - dem Erzfeind von Superman.

Seine Entscheidung, Henry Cavill nicht wieder zu Superman werden zu lassen, hatte bei vielen Fans für Unverständnis gesorgt. So blieb es am Ende mit "Man of Steel" (2013) bei einem einzigen Solo-Auftritt für Cavills Superhelden. In "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) und "Justice League" (2017) war er ebenfalls in der Rolle zu sehen.

Auch wenn das "alte" DC-Universe letztlich scheiterte, so war der 40-Jährige als Held vom Planeten Krypton doch sehr beliebt.