Er soll Frauen missbraucht haben, während sein Sohn (5) dabei war: Heftige Vorwürfe gegen Star-Autor

Neil Gaiman (64) soll mehrere Frauen missbraucht haben. © PRESLEY ANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bereits im Juli 2024 war bekannt geworden, dass Gaiman von zwei Frauen angeklagt und mehreren Frauen beschuldigt worden war, sie missbraucht zu haben. Am Montag veröffentlichte das New York Magazine nun einen Artikel, in dem sich acht Frauen zu dem, was der Schriftsteller ihnen angetan haben soll, äußerten.

Eine von ihnen ist Scarlett Pavlovich, die im Alter von 22 Jahren Gaimans Ex-Frau Amanda Palmer, ihr Idol, getroffen habe. Die beiden hätten sich angefreundet und Pavlovich sei kurz darauf die Babysitterin für den damals fünfjährigen Sohn des Autors geworden.

Als sie ihren ersten Tag im neuen Job angetreten habe, sie es bereits zum ersten Vorfall gekommen. Während der Junge noch unterwegs sei, habe ihr Gaiman angeboten, sich in einer Badewanne im Garten der Familie die Zeit zu vertreiben. Kurz darauf soll er nackt auf sie zugekommen und sich einfach zu ihr in die volle Wanne gesetzt haben. Dann habe er sich an ihr vergangen.

"Er steckte seinen Finger direkt in meinen Hintern und versuchte seinen Penis in meinen Hintern zu stecken. Ich sagte: 'Nein, nein.' Dann versuchte er, seinen Penis zwischen meinen Brüsten zu reiben, wozu ich auch 'Nein' sagte. Dann fragte er mich, ob er auf mein Gesicht kommen kann, und ich sagte 'Nein' und er hat es trotzdem getan", erklärte Pavlovich dem Magazin.

Außerdem habe sie ihn "Master" nennen sollen.