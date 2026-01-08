Neuer Disney-Film: Rapunzel und Flynn werden lebendig

Disney hat die Hauptrollen für die mit Spannung erwartete Realverfilmung des Animationsklassikers "Rapunzel - Neu verföhnt" enthüllt.

Von Isabel Klemt

USA - Disney hat die Hauptrollen für die mit Spannung erwartete Realverfilmung des Animationsklassikers "Rapunzel - Neu verföhnt" enthüllt.

Die blonde Prinzessin Rapunzel wird von Teagan Croft (21) gespielt.
Die blonde Prinzessin Rapunzel wird von Teagan Croft (21) gespielt.

Demnach wird die blonde Prinzessin Rapunzel von der 21-jährigen Australierin Teagan Croft verkörpert, die vor allem durch ihre Rolle als Raven in der DC-Serie "Titans" bekannt wurde.

Außerdem spielte sie die Seglerin Jessica Watson in dem auf wahren Ereignissen basierenden Netflix-Film "True Spirit".

An ihrer Seite wird Milo Manheim die Rolle des charmanten Diebs und Abenteurers Flynn Rider übernehmen.

Der 26-Jährige spielte die Hauptrolle als Zed in den Disney-Channel-Movies "Zombies" und war außerdem im Horrorfilm "Thanksgiving" zu sehen.

Die Produktion des Films soll im Juni beginnen

Milo Manheim (26) wird die Rolle des charmanten Diebs Flynn Rider übernehmen.
Milo Manheim (26) wird die Rolle des charmanten Diebs Flynn Rider übernehmen.

Die Besetzung verkündete Disney am Donnerstag über seine offiziellen Social-Media-Kanäle und veröffentlichte ein Foto der beiden Stars mit dem Text: "Teagan Croft und Milo Manheim spielen Rapunzel und Flynn Rider in der Realverfilmung von Disneys 'Rapunzel - Neu verföhnt'. Nur im Kino."

Croft reagierte in den Kommentaren darauf humorvoll: "OMG, wer sind die denn?"

Für die Rolle der Rapunzel hatte auch Model Gigi Hadid (30) vorgesprochen. Die 30-Jährige bestätigte im September gegenüber Vogue, dass sie sich für die begehrte Rolle beworben hatte. Letztlich setzte sich Croft jedoch durch.

Laut The Hollywood Reporter soll die Produktion im Juni 2026 beginnen. Regie führt demnach der australische Filmregisseur Michael Gracey (50).

