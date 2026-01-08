Neuer Disney-Film: Rapunzel und Flynn werden lebendig

USA - Disney hat die Hauptrollen für die mit Spannung erwartete Realverfilmung des Animationsklassikers "Rapunzel - Neu verföhnt" enthüllt.

Die blonde Prinzessin Rapunzel wird von Teagan Croft (21) gespielt. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/disneystudios, Instagram/Screenshot/thedisneyprincesses

Demnach wird die blonde Prinzessin Rapunzel von der 21-jährigen Australierin Teagan Croft verkörpert, die vor allem durch ihre Rolle als Raven in der DC-Serie "Titans" bekannt wurde.

Außerdem spielte sie die Seglerin Jessica Watson in dem auf wahren Ereignissen basierenden Netflix-Film "True Spirit".

An ihrer Seite wird Milo Manheim die Rolle des charmanten Diebs und Abenteurers Flynn Rider übernehmen.

Der 26-Jährige spielte die Hauptrolle als Zed in den Disney-Channel-Movies "Zombies" und war außerdem im Horrorfilm "Thanksgiving" zu sehen.