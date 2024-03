Oscars 2024: Hüller geht leer aus, "Barbie" enttäuscht - Nolan endlich im Hollywood-Olymp!

Die Oscars 2024 gehören "Oppenheimer"! © Monateg: PATRICK T. FALLON / AFP, DAVID SWANSON / AFP

"Sandra spielt in 'Anatomie eines Falls' eine Frau, die wegen Mordes an ihrem Ehemann vor Gericht steht, und in 'The Zone of Interest' eine Nazi-Hausfrau, die in der Nähe von Auschwitz lebt. Während dies für amerikanische Kinobesucher sehr schwere Themen sind, nennt man sie in Sandras Heimat Deutschland Rom-Coms", scherzte Oscar-Host Jimmy Kimmel (56) zu Beginn der Verleihung.

Das Ansehen der Deutschen ist in Hollywood in den vergangenen Monaten extrem gestiegen. "Hüller", wenn auch für viele Ammis kaum auszusprechen, ist ein gemachter Name. Dennoch reichte es bei den 96. Oscars (noch) nicht zum ganz großen Wurf.

Doch viel Zeit zum Trübsal blasen blieb nicht, schließlich konnte die Leipzigerin sich über die zwei Auszeichnungen für "The Zone of Interest" ("Bester internationaler Film", "Bester Ton") freuen - und auch "Anatomie eines Falls", für den sie als Hauptdarstellerin nominiert gewesen war, gewann einen Oscar ("Bestes Originaldrehbuch").

Doch der Abend stand ganz im Zeichen von "Oppenheimer": Mit 13 Nominierungen als Top-Favorit in die Award-Show gegangenen, räumte der biografische Historienfilm am Ende sieben Goldjungen ab. Besonders in den wichtigsten Kategorien dominierte der Nolan-Streifen.