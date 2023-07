Schweighöfer in Nolan-Meisterwerk "Oppenheimer": "Bin schreiend durchs Haus gerannt"

Los Angeles - Was für ein Erfolg! Matthias Schweighöfer ist etwas gelungen, was ihm vor einigen Jahren wohl kaum jemand in Deutschland zugetraut hätte: Der 42-Jährige spielte in einem Film von Star-Regisseur Christopher Nolan (52, "The Dark Knight"-Trilogie, "Tenet") mit! Seit vergangenem Donnerstag ist er als Werner Heisenberg in "Oppenheimer" zu sehen.