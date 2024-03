"Enterprise-Style"? Vierte "Charité"-Staffel springt in die Zukunft

Dabei verglich er seine Arbeit mit einem weißen Blatt Papier, bei dem niemand so richtig vorhersehen kann, was daraus wird. Als Redakteur ist er als Erstes an der neuen Staffel beteiligt gewesen. Adrian Paul und wenige andere Kollegen durften sich überlegen, was in der vierten Staffel thematisiert werden soll.

"Ich freue mich sehr auf die neue Staffel. Dieses Mal haben wir etwas Neues gewagt und sind in die Zukunft gesprungen. Bei den ersten drei Staffeln haben wir uns an historischen Figuren und medizinischen Ereignissen orientiert. Nun wollen wir die Kreativität der Menschen nutzen, die mit uns arbeiten, und etwas Neues kreieren."

Regisseurin Esther Bialas (42) bedankt sich bei der gesamten Filmcrew für die schöne Zeit. © Laura Voigt

Während der ersten beiden Folgen fiel schnell auf: Beim Einkaufen oder auch im Krankenhaus bestimmen digitale Datensammlungen und Algorithmen den Alltag der Menschen.

Wie konnten die Filmemacher sich sicher sein, dass das realistisch ist? Dazu sagte Drehbuchautorin Tanja Bubbel: "Elon Musk implantiert ja bereits heute schon Chips in menschliche Körper. Wir haben also mit einem sehr genialen Neuro-Technologen von der Charité zusammengearbeitet, der auch an neurologischen Verfahren forscht und sich sicher ist, dass diese in Zukunft 'non-invasive' stattfinden werden."

Weiter fügte sie hinzu, dass der Neuro-Technologe ein großer Gegner von solchen Chips ist. Ebenso werden diese noninvasiven Operationen bereits erforscht und weiterentwickelt. Somit lag es auf der Hand, diese Methoden weiter in die Zukunft zu denken.

Zum Ende der Vorstellung ließen sich noch Schauspieler der vorherigen Staffeln blicken. Unter anderem Nina Gummich, die in der 3. Staffel die Ärztin Dr. Wendt spielte. "Ich fand es interessant zu sehen, wie sich die Welt in 25 Jahren verändern könnte. In meiner Staffel waren wir im Jahr 1961. Als wir drehten, wussten wir genau, wie alles ausgesehen hat und welche medizinischen Methoden es gab. Dass es jetzt frei erfunden ist, ist ungewohnt, aber spannend zu sehen", so Gummich.

Bei zwei Sachen sind sich die Autoren jedoch treu geblieben: hochemotionale Fälle und beeindruckende Forscherpersönlichkeiten.

Die sechsteilige neue Staffel wird am 9. April ab 20.15 Uhr auf ARD zu sehen sein.