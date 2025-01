Rapper "Kneecap" auf der großen Leinwand: Musik, Kultur und viele Drogen

Hamburg - Kneecap - zu Deutsch umgangssprachlich Knieschuss - nennt sich das irische Hip-Hop-Trio aus Belfast bestehend aus Mo Chara, Móglaí Bap und DJ Próvaí. Das Besondere: Die Musiker rappen auf Irisch. Wie sie so die vom Aussterben bedrohte Sprache retten könnten, zeigt ab Januar der gleichnamige Film, eine Art Biopic, mit und über die Band von Regisseur Rich Peppiatt.

Peppiatt: Ich bin Hip-Hop-Fan, hatte gehört, dass Kneecap eine gute Band ist, und bin zu einem Gig gegangen. Der hat mich umgehauen! Und sie waren auf eine Art und Weise politisch, wie es meiner Meinung nach viele andere Musikrichtungen nicht mehr sind. Ich habe mich, aus welchem Grund auch immer, zu ihnen hingezogen gefühlt. Ich wusste nicht, was ich mit ihnen machen wollte, aber ich wollte etwas machen.

Rich Peppiatt: Ich denke, dass die irische Sprache eine Krise durchgemacht hat wie viele andere indigene Sprachen auch. Sie lag im Sterben, kurz davor, ausgelöscht zu werden. Einen Film zu machen, der einen kulturellen Moment beschreibt, in dem drei sehr unwahrscheinliche Helden zur Wiederbelebung dieser Sprache auftauchen und es schaffen, den ganzen Lauf der Sprache zu ändern, ist etwas, das ich als enorm bedeutsam, wichtig und aufregend empfand, in diesem Moment dabei zu sein.

TAG24: Warum war es für Dich so wichtig, diesen Film zu machen?

Mo Chara und Móglaí Bap bei einem Gig. © IMAGO / Cover-Images

TAG24: Und was haben die drei gesagt, als Du ihnen vorgeschlagen hast, einen Film mit Dir zu machen?

Peppiatt: "Verpiss Dich!"

TAG24: Oje ...

Peppiatt: Sie waren eine Band, die keinen Plattenvertrag, nie ein Album veröffentlicht hatte und in einer Sprache rappt, die niemand wirklich spricht. Das klingt nicht nach Hollywood-Material. Sie waren entsprechend sehr skeptisch.

Es hat eine Weile gedauert, sie davon zu überzeugen, dass genau der Grund, warum es sich wie ein Film anfühlt, der nicht gemacht werden sollte, der Grund ist, den Film zu machen. Weil er so einzigartig ist. Nach einer Weile hatte ich ihnen aber genug Guinness gekauft, um sie zu überzeugen.

TAG24: Mehr als fünf Jahre hat es gedauert, bis die Dreharbeiten überhaupt starten konnten. Warum?

Peppiatt: Die Pandemie mittendrin war nicht hilfreich. Und, ja, es hat einfach sehr lange gedauert, bis wir das Drehbuch da hatten, wo wir es haben wollten. Die ersten sechs Monate waren wie ein einziges langes Interview mit ihnen. Wir wollten sie kennenlernen, ihre Geschichten, wie sie ticken.

Und dann musste ich das Geld auftreiben und so weiter. Einen Film zu machen, braucht eine Menge Zeit.

TAG24: Die Rapper spielen sich selbst und das extrem überzeugend.

Peppiatt: Es ist eine interessante Sache, sich selbst in einem Film zu spielen. Wenn man sein wirkliches Leben, seine Familie und all das verwendet, ist das sehr entblößend. Sie verdienen ein großes Lob für den Mut, den sie gezeigt haben, sich so zu exponieren. Aber ich denke auch, dass die Zuschauer sehen können, wie mutig sie und wie authentisch ihre Darstellungen sind.

Aber es war viel harte Arbeit nötig, um das zu erreichen.