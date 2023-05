Er war gerade noch am Set: Schauspieler Ray Stevenson in Italien gestorben

Lacco Ameno (Italien) - In den "Thor"-Filmen spielte er den mächtigen Volstagg, in der BBC- und HBO-Serie "Rome" den Centurio Titus Pullo. Nun ist Schauspieler Ray Stevenson im Alter von nur 58 Jahren gestorben.

Stevenson wurde dem amerikanischen Publikum als charmanter und gleichzeitig anrüchiger Soldat Titus Pullo in der Serie "Rome" (2005-2007) bekannt.

In der bevorstehenden Star-Wars-Serie Ahsoka ist er einer der Hauptdarsteller.

Der 1,91 Meter große Schauspieler war auf der Leinwand eine imposante Erscheinung. Bei seinem Auftritt auf der "Star Wars Celebration" im April in London zog er die Blicke des Publikums auf sich.

Seine Fans sind geschockt. Über genauere Details seines Todes ist derzeit nichts bekannt, berichtet The Hollywood Reporter .

Kleinere Rollen spielte er auch als Volstagg in "Thor" (2011), sowie im Nachfolge-Streifen "Thor: Tag der Entscheidung" von 2017.

Ebenfalls Nebendarsteller war er in verschiedenen Filmreihen. In "G.I. Joe: Die Abrechnung" (2013) tauchte Stevenson als Spielzeugfigur Firefly sowie in "Die Bestimmung - Divergent" (2014) und dessen beiden Fortsetzungen "Die Bestimmung - Insurgent" (2015) und "Die Bestimmung - Allegiant" (2016) als Marcus Eaton auf.

Dass Stevenson auch über den eigenen Tellerrand hinausschauen konnte, bewies sein Auftritt in Bollywood. Im Film "RRR" (2022), der zu einem großen Erfolg auf Netflix wurde, spielte der 58-Jährige einen brutalen und rassistischen Gouverneur. Der Streifen wurde zu einem der erfolgreichsten Indiens.

Weitere wichtige Engagements waren in "King Arthur" (2004), "Outpost" (2008) und "Die drei Musketiere" (2011). Stevenson spielte auch Blackbeard in der von Michael Bay produzierten Serie "Black Sails" (2016-2017) und den isländischen Wanderer Othere in der Serie "Vikings" (2020).

Stevenson war von 1997 bis zur Scheidung 2005 mit der englischen Schauspielerin Ruth Gemmell (55) verheiratet. Er hinterlässt drei Kinder, die er mit der italienischen Anthropologin Elisabetta Caraccia hatte: Sebastiano, Leonardo und Lodovico.