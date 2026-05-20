"Unvorhergesehene Umstände": Wichtige Rolle in Harry-Potter-Serie neu besetzt

England - In wenigen Monaten ist es endlich so weit: Die lang ersehnte "Harry Potter"-Serie soll im Dezember an den Start gehen - doch schon vor der offiziellen Ausstrahlung wird bekannt, dass eine wichtige Figur ausgetauscht wird!

Gracie Cochrane (12) wird in Staffel zwei nicht als Ginny Weasley zurückkehren. © Instagram/Screenshot/graciebellecochrane

Obwohl sie in Staffel eins noch zu sehen sein wird, verkündet Darstellerin Gracie Cochrane (12), dass sie in der zweiten Staffel nicht mehr als Ginny Weasley in ihre Rolle zurückkehren wird.

"Aufgrund unvorhergesehener Umstände hat Gracie die schwierige Entscheidung getroffen, ihre Rolle als Ginny Weasley in der HBO-Harry Potter-Serie nach der ersten Staffel aufzugeben", erklären sie und ihre Familie in einem Statement gegenüber Page Six. Dennoch habe sie ihre Zeit in der Harry-Potter-Welt sehr genossen.

Dem Produktionsteam sei sie dankbar für die Möglichkeit, Teil eines besonderen Projekts gewesen zu sein und unvergessliche Erfahrungen gesammelt zu haben. Gracie sei nun sehr gespannt auf die Möglichkeiten, die ihre Zukunft bereithalten.

Gegenüber dem Boulevardblatt bestätigte HBO, auf dessen Plattform die Serie erscheinen wird, dass man ihre Entscheidung unterstütze.

"Wir sind dankbar für ihre Arbeit an Staffel eins. Wir wünschen Gracie und ihrer Familie alles Gute", teilte der Sender mit.