"Unvorhergesehene Umstände": Wichtige Rolle in Harry-Potter-Serie neu besetzt
England - In wenigen Monaten ist es endlich so weit: Die lang ersehnte "Harry Potter"-Serie soll im Dezember an den Start gehen - doch schon vor der offiziellen Ausstrahlung wird bekannt, dass eine wichtige Figur ausgetauscht wird!
Obwohl sie in Staffel eins noch zu sehen sein wird, verkündet Darstellerin Gracie Cochrane (12), dass sie in der zweiten Staffel nicht mehr als Ginny Weasley in ihre Rolle zurückkehren wird.
"Aufgrund unvorhergesehener Umstände hat Gracie die schwierige Entscheidung getroffen, ihre Rolle als Ginny Weasley in der HBO-Harry Potter-Serie nach der ersten Staffel aufzugeben", erklären sie und ihre Familie in einem Statement gegenüber Page Six. Dennoch habe sie ihre Zeit in der Harry-Potter-Welt sehr genossen.
Dem Produktionsteam sei sie dankbar für die Möglichkeit, Teil eines besonderen Projekts gewesen zu sein und unvergessliche Erfahrungen gesammelt zu haben. Gracie sei nun sehr gespannt auf die Möglichkeiten, die ihre Zukunft bereithalten.
Gegenüber dem Boulevardblatt bestätigte HBO, auf dessen Plattform die Serie erscheinen wird, dass man ihre Entscheidung unterstütze.
"Wir sind dankbar für ihre Arbeit an Staffel eins. Wir wünschen Gracie und ihrer Familie alles Gute", teilte der Sender mit.
Dreharbeiten zur zweiten Staffel der "Harry Potter"-Serie sollen im Herbst beginnen
Geplant ist, dass jede Staffel eines der sieben Bücher von Autorin J.K. Rowling (60) adaptiert. In Staffel eins dreht sich alles um Harrys erstes Abenteuer rund um den "Stein der Weisen".
Im Dezember soll die Serie an den Start gehen, die Dreharbeiten für Staffel zwei sollen im Herbst beginnen.
Gerade Ginny Weasley spielt in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" eine zentrale Rolle. Wer sie im zweiten Teil verkörpern wird, ist bislang unklar.
Der junge Zauberlehrling selbst wird von Dominic McLaughlin (11) gespielt. An seiner Seite stehen Alastair Stout und Arabella Stanton (beide 11) als seine Freunde Ron und Hermine. Der erste Trailer zur Serie wurde bereits im vergangenen März veröffentlicht.
Titelfoto: Montage: David Hammersen/dpa, Instagram/Screenshot/graciebellecochrane