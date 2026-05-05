Von Rio Reiser bis RapK: Dokufilm "Scherbenland" sucht den Geist der Revolte in Kreuzberg

Berlin - Der Dokumentarfilm "Scherbenland" von Lutz Pehnert und Ferdinand Hübner will viel: Er spannt den Bogen von der radikalen Gegenkultur der 1970er-Jahre bis ins durchgentrifizierte Kreuzberg, von Ton Steine Scherben und Rio Reiser bis zum erfolgreichen Rap-Trio RapK. Drei Generationen, eine große Frage: Was ist vom rebellischen Geist geblieben?

Victor, Tariq und Gustav wuchsen zusammen in Kreuzberg auf. © Salzgeber

Formal setzt "Scherbenland" auf Nähe statt Einordnung. Es gibt keinen eigenen Off-Kommentar, keine klare Führung. Auf der einen Seite gibt es Archivaufnahmen von Hausbesetzungen und Straßenschlachten. Rio Reiser schmettert seine Kampfparole: "Macht kaputt, was euch kaputtmacht." Der Song von 1970 wurde ein Slogan der autonomen Szene.

Dagegen stehen die Geschichten von RapK: Alltag zwischen der Kotti-Polizeiwache und Kiffen auf der Bank, steigenden Mieten, Verdrängung und kultureller Selbstbehauptung.

"1. Mai und die Sonne scheint auf Kreuzberg/Irgendwo da draußen warten uns're Jungs", singt hingegen das Kreuzberger Trio, das am Maifeiertag jährlich ein Solikonzert für den Kiez organisiert. Seit 2024 findet es am Rio-Reiser-Platz statt.

Dass Victor, Tariq und Gustav "Gussi" im Zentrum des Film stehen, ist nachvollziehbar. Ihre Texte greifen soziale Missstände auf, knüpfen lose an die politische Tradition der Scherben an, verbinden so Vergangenheit und Gegenwart.

Die Frage, ob der rebellische Geist von damals noch existiert und was das "Scherbenland" zusammenhält, wird nicht entschieden, sie bleibt im Raum hängen. "Ich weiß nicht, ob so revolutionäre Sachen gerade funktionieren", erzählt Tariq und ergänzt: "Die junge Generation hat eher Lust, Konsumtracks auf TikTok zu hören."

Und da ist da noch Maike Rosa Vogel (48), die vor rund 20 Jahren nach SO36 zog. Die Singer-Songwriterin verbindet symbolisch die Ära von Ton Steine Scherben mit RapK. Heute arbeitet Vogel in einem Secondhandladen und nicht mehr als Musikerin.