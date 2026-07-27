"Revanche", "A Cure for Wellness" oder "Tatort": Schauspieler Johannes Krisch verstorben

Wien (Österreich) - Der österreichische Schauspieler Johannes Krisch ist im Alter von 59 Jahren verstorben. Das hat das Wiener Theater in der Josefstadt am Montag bekannt gegeben.

Der österreichische Schauspieler Johannes Krisch ist im Alter von 59 Jahren verstorben. © Herbert Neubauer/APA/dpa

"Johannes Krisch besaß die seltene Gabe, Figuren nicht zu spielen, sondern sie im Augenblick zu erleben – und das Publikum daran teilhaben zu lassen. Seine Rollen waren nie bloße Darstellung, sondern gelebtes Leben", schrieb der ehemalige Direktor des Theaters in der Josefstadt, Herbert Föttinger, in den sozialen Medien.

Laut Medienberichten kämpfte der Darsteller bereits länger mit gesundheitlichen Problemen.

Seit 1989 war Krisch Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, spielte am Landestheater Lichtenstein und mehrfach bei Aufführungen im Rahmen der Salzburger Festspiele mit. Auf der Bühne trat er etwa als Karl Bockerer im Stück "Der Bockerer" auf.

Neben dem Theater war Krisch in diversen Film- und Serienproduktionen zu sehen. 2008 spielte Krisch die Hauptrolle im oscarnominiertem Drama "Revanche" von Götz Spielmann. 2016 trat er etwa im deutsch-US-amerikanischen Mystery-Thriller "A Cure for Wellness" auf.