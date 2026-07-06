06.07.2026 18:06 YouTuber drehen Horrorstreifen: Plötzlich einer der profitabelsten Filme aller Zeiten!

"Obsession" zog auch Wochen nach Kinostart noch ein Millionenpublikum in die Lichtspielhäuser und durchbrach nun eine absolute Schallmauer.

Von Niklas Perband

Los Angeles/Berlin - Es gibt sie noch, die unerwarteten, großen Kino-Erfolgsgeschichten: Während gerne zum Schwanengesang der Branche angestimmt wird, lässt "Obsession" die Kassen klingeln. Der Indie-Horrorfilm zieht auch Wochen nach Kinostart noch ein Millionenpublikum in die Lichtspielhäuser und durchbrach nun eine absolute Schallmauer.

Bear (Michael Johnston, 30) sorgt dafür, dass Nikki (Inde Navarrette, 25) sich in ihn verliebt - wenn auch unfreiwillig. © Focus Features Als Comedy-Duo "that's a bad idea" landeten Curry Barker (26) und Cooper Tomlinson mit ihren Sketch-Einlagen mehrere virale Hits auf YouTube, Facebook und Co. Doch "Obsession" beförderte die beiden US-Amerikaner in ganz andere Sphären! Während Barker das Drehbuch für den Horrorstreifen geschrieben hatte und Regie führte, stand Tomlinson vor der Kamera. In Hollywood ist vor allem Ersterer nun in aller Munde, schließlich hat sein Film mittlerweile mehr als 400 Millionen Dollar eingespielt, wie das Branchenportal Variety berichtete. Wohlgemerkt: Die Produktionskosten lagen bei nur 750.000 Dollar! "Obsession" hat somit inzwischen mehr als das 533-fache seiner Kosten eingespielt, was ihn zu einem der profitabelsten Filme aller Zeiten macht. Kino & Film News Marlene Dietrich kehrt ins Kino zurück: Neue Lebensgeschichte über die Filmikone geplant In der düsteren Grusel-Romanze kann der schwer verliebte Bear (Michael Johnston, 30) durch eine sogenannte "One Wish Willow" dafür sorgen, dass sich die von ihm angebetete Nikki (Inde Navarrette, 25) unsterblich in ihn verknallt. Doch echt sind ihre Gefühle, die in grauenerregende Besessenheit umschlagen, nicht.

Curry Barker (26, l.) und Cooper Tomlinson gelang mit dem Horrorfilm ein gigantischer Erfolg. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES VIA AFP

"Obsession" zählt zu den erfolgreichsten Horrorfilmen aller Zeiten

Die schauspielerische Leistung von Inde Navarrette begeistert Fans auf der ganzen Welt. © Focus Features Insbesondere die psychotische Darbietung von Navarrette sorgt dabei für Gänsehaut und kalte Schauer - ganz ohne Monster und unzählige Jump-Scares. Auch bei dem nicht unbedingt Horror-begeisterten Publikum in Deutschland ist "Obsession" ein Hit und liegt laut Kinostarts in dieser Woche auf Platz 2 der Kinocharts. Beeindruckend: Gegenüber dem Startwochenende legte der Film sogar noch einmal zu und kann mittlerweile fast 500.000 Besucher verzeichnen. Focus Features kaufte den Film im vergangenen Jahr beim Toronto Film Festival für 14 Millionen Dollar - ein absoluter Glücksgriff für die Produktions- und Verleihgesellschaft. Mittlerweile findet sich "Obsession" in den weltweiten Top 10 der erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten wieder! Kino & Film News "Backrooms": Der Internet-Mythos hinter dem gruseligen Kinohit Dabei ist es nicht einmal der einzige außergewöhnliche Horror-Erfolg in diesem Jahr ...

Der deutsche Trailer zu "Obsession"

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