Erschossen, weil sie sich liebten: "Fireworks" zeigt tragische Liebesgeschichte nach realer Vorlage

München/Palermo - "Für Toni und Giorgio, die 1980 auf Sizilien erschossen wurden, weil sie sich liebten": Die Widmung am Ende des sonnendurchfluteten Films " Fireworks " von Giuseppe Fiorello aus dem Jahr 2023 schockiert.

Mutmaßlich im Auftrag der Familien wurden in den 1980ern Gianni (Samuele Segreto, 21, l.) und Nino (Gabriele Pizzurro, 22) getötet. © Salzgeber & Co. Medien GmbH

Das BR Fernsehen zeigt die tragische Liebesgeschichte zweier Jungs im Spätprogramm (9. Juli, 23.15 Uhr).

Danach steht der Film 30 Tage in der ARD-Mediathek im Rahmen der Reihe "BR Queer".

Worum geht's? Zwei Teenager lernen sich Anfang der 80er kennen, als sie auf einer Landstraße mit ihren Mopeds zusammenknallen.

Um den Unfall wiedergutzumachen, bietet der eine Junge dem anderen einen Job bei seinem Vater an, der Feuerwerke veranstaltet.

Aus der Freundschaft von Nino und Gianni wird eine romantische Liebschaft, die sie eigentlich angstfrei leben wollen. Doch als die konservativen und angstvollen Familien von dieser Beziehung erfahren, bricht die Hölle los.

Der Film basiert auf einem realen Kriminalfall, der im Oktober 1980 auf Sizilien passierte. Er ist in Italien als "Delitto di Giarre" (Mord von Giarre) bekannt. Giarre ist eine Stadt am Osthang des Ätnas, in der Nähe von Catania.