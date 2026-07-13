Buch von Hape Kerkeling wird verfilmt: So kannst Du dabei sein

Köln - Das Katzen-Buch "Pfoten vom Tisch!" von Hape Kerkeling (61) wird verfilmt - und dafür werden jetzt 300 Komparsen gesucht.

Am 30. Juni 2021 stellte Hape Kerkeling (61) sein Katzen-Buch "Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich" beim Literaturfestival LitCologne vor. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Agentur Eick & Weber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte, finden die Dreharbeiten im August und September in den Großräumen Köln und Dortmund statt. Interessierte können sich ab sofort bis zum 11. September online unter https://hape-casting.de bewerben.

In dem Buch "Pfoten vom Tisch!" erzählt der Entertainer und Komiker Kerkeling von seiner Katzenliebe und von seinen Erlebnissen mit ihnen als Haustieren.

"Unsere Geschichte spielt auf mehreren Zeitebenen - von den 1970er Jahren über die 1990er Jahre und das Jahr 2009 bis in die Gegenwart", sagte Agentur-Mitinhaber Gregor Weber.

Eingeladen seien alle, die optisch in einen dieser Zeitabschnitte passten. Besonders gefragt seien Mädchen und Jungen zwischen 10 und 13 Jahren für Schulklassenszenen aus den 70er Jahren.

Außerdem würden Männer und Frauen gesucht, die Nachbarn, Ruhrgebietler, Passanten, Flughafenpassagiere und Besucher einer Autorenlesung verkörpern könnten. Für einige Szenen werden Menschen gesucht, die gerne singen und tanzen.