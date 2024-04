Reynolds und Jackman trauern um Marvel-Kollegen (†56): "Gibt niemanden wie ihn"

Ryan Reynolds (47, r.) und Hugh Jackman (55, M.) trauern um Ray Chan (†56.). © Jamie McCarthy / Getty Images via AFP

Die Marvel Studios bestätigten in dieser Woche das Ableben des Produktionsdesigners. Auch wenn viele Zuschauer seinen Namen wohl nicht kannten, so brachte er doch Millionen Fans große Freude.

Als integraler Teil des MCU war er an Mega-Blockbustern wie "Spider-Man: Far From Home", "Guardians of the Galaxy", "Avengers: Infinity War" und zuletzt an "Deadpool & Wolverine" beteiligt.

Für sein letztes Projekt arbeitete er unter anderem eng mit Reynolds und Jackman zusammen. Die Schauspiel-Stars drückten in den sozialen Medien nun ihre Trauer aus.

"Worte sind im Vergleich zu diesem Verlust ziemlich unzureichend", schrieb Reynolds in der vergangenen Nacht auf X. "Es gibt ein unvergleichliches Reservoir an Können, Mut und Talent, das wir nicht mehr haben. Als Produktionsdesigner war er eine ebenso wichtige kreative Kraft bei 'Deadpool & Wolverine' wie die Autoren, der Regisseur und die Stars."

Noch vor zwei Wochen habe der 47-Jährige zu Chan gesagt: "Es gibt niemanden auf der Welt wie dich."