Ryan Gosling wird zum Jedi? Rolle im neuen Star Wars Film bestätigt

In der japanischen Stadt Chiba wird derzeit galaktisch gefeiert. Bei dem weltweit größten Fantreffen der Szene, der "Star Wars Celebration" sorgt eine Überraschung nach der nächsten für Gänsehaut unter den Fans.

Neben Gästen wie Temuera Morrison (64, "The Book of Boba Fett") ist auch der Regisseur Shawn Levy vor Ort, der gerade an dem neuen Star-Wars-Film arbeitet.

Dieser bestätigte auf der Bühne ein heiß diskutiertes Gerücht: Ryan Gosling wird tatsächlich eine Hauptrolle in dem neuen Film übernehmen. "Ich habe da so ein Gerücht gehört ... und ja, es stimmt zu hundert Prozent", verkündet Levy.

Doch damit nicht genug der Überraschung. Während das Publikum schon feierte, betrat plötzlich Ryan Gosling höchstpersönlich die Bühne. Die jubelnden Fans begrüßte der 44-Jährige sichtlich bewegt: "Die Macht ist eine mysteriöse Sache aber da ich hier bin, sind die Fans die Macht."