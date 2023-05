"Robin Hood"-Star Kevin Costner: Scheidung nach 19 Jahren Ehe

Hier schien noch alles in Ordnung: Christine Baumgartner (49) und Kevin Costner (68) auf der Verleihung der 94. Academy Awards am 27. Februar 2022. © Jordan Strauss/Invision/dpa

Und es steht einiges auf dem Spiel. Seit 19 Jahren ist das Paar verheiratet. Kennen und lieben lernten sich der Schauspieler und das Model im Jahr 1998. Die Hochzeit folgte 2004.

Die beiden haben drei Kinder: zwei Söhne (14, 15) und eine zwölfjährige Tochter.

Doch jetzt kommt wohl das Ende der Familien-Idylle. Am Dienstag veröffentlichte der Vertreter des Schauspielers eine Erklärung, in der die Gerüchte über ihre bevorstehende Trennung bestätigt wurde, berichtete The Mirror.

Costners Pressesprecher Arnold Robinson sagte: "Es ist mit großer Trauer zu verkünden, dass Umstände, die außerhalb seiner Kontrolle lagen, dazu geführt haben, dass Herr Costner an einer Auflösung seiner Ehe beteiligt sein muss."

Was könnte das bloß bedeuten? Hat Baumgartner möglicherweise einen Seitensprung auf dem Kerbholz? Gibt es eine Affäre, die dem Liebesglück der beiden ein jähes Ende bereitete?