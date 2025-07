Schauspielerin (†31) verliert Kampf gegen Krebs

Alles in Kürze

Kang Seo-ha (†31) verlor nach einem langen und schweren Kampf gegen den Krebs ihr Leben. © Instagram/Screenshot/yewonyewoni

Die 31-Jährige verlor nach einem langen und schweren Kampf gegen den Krebs ihr Leben, wie Sports Kyunghyang berichtet.

Auf ihrem Instagram-Account wurde ein emotionaler Beitrag veröffentlicht, in dem es heißt: "Unnie, ich hoffe, du bist frei von Schmerzen und nur noch glücklich, wo auch immer du bist." Dazu wurde ein Video geteilt, das viele Erinnerungsbilder der Schauspielerin zeigt.

Ihre Fans sind tief betroffen von der traurigen Nachricht und drücken in den Kommentaren ihr Beileid aus.

Die Trauerfeier findet in Seoul statt. Beigesetzt wird sie am Mittwoch in der Provinz South Gyeongsang.