Das hätte in die Hose gehen können: An diesem Ort erfuhr "Superman"-Schauspielerin von ihrer Rolle

New York (USA) - "Superman" ist zurück! Ab Donnerstag startet der neue, gleichnamige Film in den deutschen Kinos. Bevor der wohl bekannteste Superheld der Welt wieder über die Leinwände fliegt, erzählte die Hauptdarstellerin von einer kuriosen Begebenheit, ehe die Dreharbeiten überhaupt begonnen hatten.

Rachel Brosnahan (34) spielt die Rolle der "Lois Lane" im neuen "Superman". © Lucy North/PA Wire/dpa

Rachel Brosnahan ("House of Cards") sei gerade mit ihrem Handy in der Hand in eine öffentliche Toilette im New Yorker Stadtteil SoHo spaziert, als es plötzlich klingelte.

Am anderen Ende der Leitung: Star-Regisseur James Gunn (58, "Guardians of the Galaxy"), der der 34-Jährigen verkünden wollte, die Rolle von "Superman"-Partnerin "Lois Lane" im neuen Film spielen zu dürfen.

Brosnahan sei vor Schreck das Herz in die Hose gerutscht und habe im ersten Moment gehofft, dass niemand in ihrer Nähe auf die Klospülung drücken würde, wie die Schauspielerin in der US-Talkshow "Jenna & Friends" am Mittwoch (Ortszeit) erzählte.

Solch eine große Rolle zu ergattern und davon auf dem Klo zu erfahren, sei "sehr glamourös" gewesen, scherzte die Emmy-Preisträgerin.