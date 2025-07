"Mommy, hilf mir" - Steven Spielberg erinnert sich an Horror-Dreh von "Der Weiße Hai"

Vor 50 Jahren erschien der bis heute gefeierte Kinofilm "Der Weiße Hai", bei dem Steven Spielberg Regie führte. © IMAGO / Capital Pictures

In der neuen Dokumentation von National Geographic erinnert sich Spielberg daran, wie herausfordernd die Dreharbeiten zu dem Sommer-Thriller waren und wie sehr ihn dabei die Unterstützung seiner Mutter Leah Adler stärkte, die 2017 verstarb.

"Ich habe viel mit meiner Mama geredet", erzählte er laut People und fügt lächelnd hinzu: "Ich meine, ich hab mit ihr geredet wie: Mommy, das ist wirklich unmöglich, hilf!"

Die Produktion war herausfordernd: So gab es häufig technische Probleme mit den Hai-Attrappen, was zu erheblichen Verzögerungen bei Zeitplan und Budget führte. Diese Turbulenzen erwähnt Spielberg auch offen in der Doku und offenbart, dass diese schließlich Auswirkungen auf seine psychische Gesundheit hatten.

Trotz alledem dachte der 78-Jährige nie ans Aufgeben: "Ich hatte nie das Gefühl, die Arbeit aufgeben zu wollen", gestand er. "Aber ich hatte Angst, gefeuert zu werden."