Shrek 5?! Mitarbeiterin von Medienkonzern macht aus Versehen riesige Film-Enthüllung

Kehrt der grüne Oger etwa zurück auf die Kinoleinwand? © GABRIEL BOUYS / AFP

Ob als Google-Suche oder Schlagwort auf sozialen Netzwerken, wie X/Twitter, Facebook und Instagram: "Shrek 5" ist online in aller Munde.

Grund dafür ist ein geleakter Screenshot, der das Erscheinungsdatum eines fünften Teils der Kultfilm-Reihe "Shrek" ankündigen soll. Diese liegen dem US-Nachrichtenportal TMZ vor.

Der Screenshot, welcher den Film für 2025 ankündigt, soll aus dem LinkedIn-Lebenslauf einer Frau stammen, die angab, bei NBCUniversal gearbeitet zu haben - zu dem Medienriesen gehört unter anderem das Animationsstudio "DreamWorks".

Verantwortlich war die Dame wohl dafür, herauszufinden, wie man am besten bekannte Marken subtil in den Film einbauen könne.

Seit der Screenshot an die Öffentlichkeit geraten ist, wurde jegliche Erwähnung zu Shrek in ihrem Profil gelöscht. Doch das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen.