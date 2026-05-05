"Star Wars"-Regisseur verrät: Darum macht er noch eine Fortsetzung
Berlin - Pünktlich zum "Star Wars"-Tag am 4. Mai präsentierte Regisseur Jon Favreau (59) den 13. Film der Science-Fiction-Reihe in Berlin. Doch warum möchte er das Imperium von George Lucas (81) weiterführen?
"Ich liebe einfach die Filme. Ich liebe, was sie mir sowie meinen Freunden und meiner Familie bedeuten", erklärt der 59-Jährige in der Pressekonferenz zur Fortsetzung "The Mandalorian and Grogu".
Seinen ersten "Star Wars" habe er 1977 in New York gesehen. "George Lucas hat als leidenschaftlicher Cineast so viele Anspielungen eingebaut, dass sich mir dadurch nicht nur Star Wars, sondern die gesamte Welt des Kinos erschlossen hat", erinnert Favreau sich zurück.
Daraufhin habe er sich eingehender mit der Filmgeschichte beschäftigt - von klassischen Western bis zu den Werken von Akira Kurosawa.
Seine Motivation für den 13. Teil der Reihe war vor allem eine: "Ich möchte, dass ein Fan von Star Wars jemanden mitbringen kann, der nie Star Wars gesehen hat und eine gute Zeit hat."
Wie er weiter erklärte, soll es sich wie bei den ersten Teilen im Kinosaal anfühlen: "zuerst ein hörbares Raunen, dann Gelächter, dann Jubel".
"Star Wars" prägende Kindheitserinnerung für Pedro Pascal und Sigourney Weaver
Auch die Kindheit von Pedro Pascal (51), der im Film die Rolle eines Mandalorianers übernimmt, wurde von den ersten Episoden geprägt. Besonders "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" habe ihn nachhaltig beeindruckt: "Es war eines der großartigsten Filmabenteuer, die ich je im Kino erlebt habe."
"Alien"-Star Sigourney Weaver (76) erinnert sich zurück: "So etwas hatten wir noch nie gesehen. Es entführte einen wirklich in eine andere Galaxie, in ein anderes Universum. Ich fand es herzerwärmend, humorvoll, und was mir besonders gefiel, war die Vielfalt der Spezies."
Die Arbeit am Set sei für die 76-Jährige ebenfalls etwas ganz Besonderes gewesen. "Ich war in vielen Filmen, die spezielle Effekte hatten. Aber hier hatte das meiste etwas Echtes", so Weaver.
Laut dem Regisseur brechen der Mandalorianer und Grogu im neuen Kinofilm "The Mandalorian & Grogu" zu ihrer bisher aufregendsten Mission auf. Offizieller Filmstart ist am 20. Mai 2026.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa