"Star Wars"-Regisseur verrät: Darum macht er noch eine Fortsetzung

Berlin - Pünktlich zum "Star Wars"-Tag am 4. Mai präsentierte Regisseur Jon Favreau (59) den 13. Film der Science-Fiction-Reihe in Berlin . Doch warum möchte er das Imperium von George Lucas (81) weiterführen?

Regisseur Jon Favreau (59, r.) suchte sich zwei Schauspielgrößen für seinen neuen Film "Star Wars: The Mandalorian and Grogu": Pedro Pascal (51) und Sigourney Weaver (76). © Sebastian Gollnow/dpa

"Ich liebe einfach die Filme. Ich liebe, was sie mir sowie meinen Freunden und meiner Familie bedeuten", erklärt der 59-Jährige in der Pressekonferenz zur Fortsetzung "The Mandalorian and Grogu".

Seinen ersten "Star Wars" habe er 1977 in New York gesehen. "George Lucas hat als leidenschaftlicher Cineast so viele Anspielungen eingebaut, dass sich mir dadurch nicht nur Star Wars, sondern die gesamte Welt des Kinos erschlossen hat", erinnert Favreau sich zurück.

Daraufhin habe er sich eingehender mit der Filmgeschichte beschäftigt - von klassischen Western bis zu den Werken von Akira Kurosawa.

Seine Motivation für den 13. Teil der Reihe war vor allem eine: "Ich möchte, dass ein Fan von Star Wars jemanden mitbringen kann, der nie Star Wars gesehen hat und eine gute Zeit hat."

Wie er weiter erklärte, soll es sich wie bei den ersten Teilen im Kinosaal anfühlen: "zuerst ein hörbares Raunen, dann Gelächter, dann Jubel".