"Ungeplante" Vergewaltigungsszene: Stuntfrau will Kevin Costner drankriegen

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Eine Stuntfrau hat US-Schauspieler und Regisseur Kevin Costner (70) wegen einer laut ihr "ungeplanten" Vergewaltigungsszene am Set verklagt. Jetzt hat Devyn LaBella (30) noch einmal nachgelegt.

Stuntfrau Devyn LaBella (30) reichte Klage ein und legte mit Beweismitteln nach. © Instagram/devynlabella

Wie US Weekly unter Berufung auf eine im Juni abgeänderte Anklage berichtete, habe LaBella Textnachrichten nach dem Tag des angeblichen Vorfalls als Beweismittel der Akte hinzugefügt. In diesen sie sich mit dem Intimitätskoordinator des Films "Horizon: An American Saga - Chapter 2" ausgetauscht, hieß es.



"Ich wollte über die Gräueltaten von gestern sprechen, sobald wir beide Gelegenheit dazu haben", schrieb die 30-jährige LaBella. "Ich wurde in eine völlig falsche Lage gebracht, und das hat mich sehr getroffen."

Weiterhin hätte sie gefragt, warum es am Set keinen Intimitätskoordinator anwesend war und warum ein Stuntdouble die Arbeit machte, die eigentlich kein Stunt gewesen sei. "Wer übernimmt die Verantwortung für diesen Machtmissbrauch …", zitierte US Weekly LaBella's Nachricht.

Nach einem Bericht des Koordinators hätten sich verschiedene Beteiligte vom Set bereits bei ihr entschuldigt, hieß es. Auch habe man Kosten für ihren Heimflug bezahlt, den LaBella verlangte, um ihre Familie persönlich um Unterstützung zu bitten.