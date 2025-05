Weltverbesserer räumt mit Neoliberalisten und Bonzen auf: "Eine Ladung voller Schmierseife"

Mux (gespielt von Jan Henrik Stahlberg, 54) will die Welt vom Neoliberalismus retten. © Mux Filmproduktion / Ralf Noak

TAG24: Wie viel Mux steckt in Ihnen - oder gar nichts von ihm?

Stahlberg: Nee, überhaupt nichts, finde ich, das wäre falsch. Ich bin ein großer Anhänger des Humanismus. Nichts Menschliches ist mir fern. Ich glaube, dass ich jede menschliche Neigung oder jeden Charakter auch nachvollziehen kann, auch wenn ich auch das Glück habe, über einige Dinge nicht zu verfügen, die vielleicht ein Massenmörder hat. Ob wir es wollen oder nicht, in jedem von uns steckt ein Stück Mux. Das macht aber wohl auch den Film so spannend. Mux ist auf der einen Seite ein unangenehmer Zeitgenosse, auf der anderen Seite sagt und macht er Dinge, denen man sich, wenn man ehrlich ist, nicht entziehen kann. Das ist auch ein Stück Mux von mir drin, das stimmt.

TAG24: Besteht darin auch die Faszination, ihn zu spielen?

Stahlberg: Ja, definitiv. Das Interessante ist dieses Schillernde, dieses Ambivalente, wo ich sage: Das sind Sachen, die ich nie machen würde, aber verstehe, warum man es macht. Ich glaube, wenn man eine Person spielt, die aneckt oder so weit geht wie Mux, der sich für Martin Luther hält, umso mehr macht es Spaß, sie zu spielen.

TAG24: Gab es wie beim ersten Teil eine Beobachtung, eine Inspiration oder konkreten Anlass, nun eine Fortsetzung zu drehen?

Stahlberg: Ich glaube, dass ich seit längerer Zeit den Eindruck hatte, dass irgendetwas politisch schiefläuft. Das fing so mit Hartz IV an. Da habe ich am Anfang noch gedacht: Ja, gut. Das muss sein, den Gürtel enger schnallen, Lohnzurückhaltung, wir müssen konkurrenzfähig sein, Globalisierung. 2008, mit dem großen Knall an der Börse, habe ich mich mehr damit befasst, was Neoliberalismus eigentlich ist. Wir arbeiten zu viel und zu lang und wir können von unserer Arbeit nicht mehr leben. Wir sind in diesem Hamsterrad der Lohnarbeit gefangen, da können wir uns nicht mehr für unsere eigentlichen Belange interessieren. Das ist, glaube ich, der Punkt gewesen, den ich interessant fand, diesem Punkt nachzugehen, denn den kann ich beim Muxismus nachvollziehen.