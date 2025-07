Drama auf dem Meer: Berühmter Schauspieler (†54) aus "The Cosby Show" tot!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Traurige Nachricht aus der Filmwelt ! Im Alter von nur 54 Jahren ist Schauspieler Malcolm-Jamal Warner gestorben. Große Bekanntheit erlangte er durch sein Mitwirken bei "The Cosby Show" ("Die Bill Cosby Show").

Bei einem schrecklichen Unglück im Karibischen Meer kam Schauspieler Malcolm-Jamal Warner (†54) ums Leben. © Brian Dowling/Invision/AP/dpa

Warner kam beim Schwimmen während eines Urlaubs in Costa Rica ums Leben. Laut Mitteilung der zuständigen Behörde ist er nach bisher vorliegenden Informationen ins Meer gegangen und anscheinend von einer Strömung aufs offene Meer hinausgezogen worden.

Der Mann wurde von anwesenden Personen ans Ufer gebracht und erhielt dort Erste Hilfe durch das Costa-Ricanische Rote Kreuz, jedoch wurde er noch am Ort des Geschehens für tot erklärt.

Das Unglück ereignete sich demnach am Sonntag im Bereich des Strandes Playa Grande de Cocles in der Ortschaft Puerto Viejo de Limón.

Der US-Amerikaner spielte von 1984 bis 1992 in der Familien-Sitcom "The Cosby Show" die Rolle des einzigen Sohnes Theo Huxtable. In der Serie verkörperte Bill Cosby (88) den erfolgreichen Arzt und Geburtshelfer Dr. Cliff Huxtable, Vater von vier Töchtern und einem Sohn.

Über acht Jahre hinweg gehörte die Show zu den beliebtesten Sendungen in den USA. Warner erhielt als Teenager für seine Darstellung eine Emmy-Nominierung.