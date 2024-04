"König der Löwen": Das hat sich "Scar"-Darsteller Jerry Marwig von Batman abgeguckt

Hamburg - Nach gerade einmal 20 Probetagen steht Jerry Marwig (55) seit Mitte Februar als Scar im Disney-Musical "König der Löwen" in Hamburg auf der Bühne. Damit tritt er in die Fußstapfen von Bernhard Lamprecht, der die Rolle fast zehn Jahre lang gespielt hat. Im TAG24-Interview verriet der gebürtige US-Amerikaner, ob er vor der Premiere aufgeregt war und warum das Musical zeitlos ist.

TAG24: Herr Marwig, was ist die größte Herausforderung, in einen bestehenden Cast und fortlaufende Show neu einzusteigen?

Jerry Marwig im Scar-Kostüm zusammen mit seiner Ex-Frau, Schauspielerin Caroline Beil (57), bei einer der ersten Shows des neuen Hauptcasts. Beide verbinde heute eine tiefe Freundschaft. © privat

TAG24: Hatten Sie Muffensausen vor der Premiere?

Marwig: Natürlich! Das ist eine Riesenrolle und ein Riesenstück. Was allein die Produktion in Hamburg angeht, habe ich große Fußstapfen zu füllen und dementsprechend auch Erwartungsdruck. Dazu kann ich eine kleine, lustige Geschichte erzählen: Ich bekamt via Instagram eine Nachricht von einem Hardcore-"König der Löwen"-Fanclub: "Kann man sich das schon anschauen, oder brauchst du noch Zeit, um dich einzugrooven?" Und ich dachte so: "Wow, jetzt weiß ich, wo der Hase langläuft".

Der vorherige Scar war offensichtlich sehr beliebt - der war ja auch toll – da ist die Messlatte echt ganz weit oben. Ich meinte dann "Gebt mir eine Woche", und ansonsten habe ich nichts zu verlieren, entweder sie mögen mich oder nicht. Man kann es sowieso nicht jedem recht machen, aber ich tue mein Bestes.

TAG24: Ist das vielleicht auch der größte Unterschied zum Fernsehen, wo Sie ja auch schon oft in den unterschiedlichsten Formaten zu sehen waren?

Merwig: Der Vorteil beim Fernsehen ist, dass man in relativ kurzer Zeit einem riesigen Publikum bekannt wird, im Theater muss man sich die Menschen jeden Tag neu erkämpfen. Und Theater hat natürlich dieses Unmittelbare, man weiß genau, ob man ankommt oder nicht. Das hat beides seine Vor- und Nachteile.

TAG24: Sie hatten bereits zuvor zahlreiche Titelrollen in Musicals wie "Mamma Mia", "Ich war noch niemals in New York" und "Ku'damm 56". Gab es dennoch etwas, was sie diesmal – neben der ganzen Technik – zum ersten Mal erlebt haben?

Merwig: Wie lange es dauert, Make-up aufzutragen und wieder abzumachen! Ich hatte ein Make-up-Consulting mit New York, die mir mehrere Produkte vorgestellt haben. Unter anderem, dass ich mein Gesicht erst einmal grundieren muss – wie bei einer Tür, die man neu streicht –, damit die Schminke nicht zu sehr in die Haut einzieht. Danach, wie ich mich abschminke und welche Pflegeprodukte ich am besten benutze.

Ich meine, ich habe in meinem Leben noch nie Augenmake-up-Entferner benutzt, geschweige denn von Mizellenwasser gehört. Das ist neu für mich. Mittlerweile bin ich aber echt schnell beim Abschminken: 20 Minuten nach Show-Ende bin ich so weit, wieder nach Hause zu fahren.