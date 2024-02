Hauptcastwechsel bei "König der Löwen": Für Musical-Star geht 18 Jahre alter Traum in Erfüllung

"Ich habe schon vor 18 Jahren für die Rolle hier in Hamburg vorgesungen, damals war die Erstbesetzung aber nicht frei. Da habe ich gesagt: 'Wenn die irgendwann mal wieder frei wird, dann meldet euch.'" Und tatsächlich bekam der Wahl-Hamburger Ende vergangenen Jahres die Chance, alle - samt den Disney-Verantwortlichen aus London und New York - von seiner britischen Art, den Scar zu spielen, zu überzeugen.

Kurz nach der Premiere von "König der Löwen" in Hamburg im Dezember 2001 saß auch Jerry Marwig in einer der Vorstellungen und war begeistert, nicht zuletzt von der Figur des herrlich sarkastischen Onkels von Titelheld Simba.

Jerry Marwig im Scar-Kostüm zusammen mit seiner Ex-Frau, Schauspielerin Caroline Beil (57), bei einer der ersten Shows des neuen Hauptcasts am Wochenende. © Medienpublikation

Nach zahlreichen Titelrollen in Musicals wie "Mamma Mia", "Ich war noch niemals in New York" und "Ku'damm 56" ist Marwig nun stolzes Mitglied der Disney-Familie und eines wurde während des Interviews mehr als deutlich: Seine Traumrolle gibt er so schnell nicht wieder her.

Auch wenn diese sich als herausfordernder herausstellte, als Marwig es sich im Vorfeld vorgestellt hatte.

"Die Show ist extrem schwierig, extrem technisch, alles fliegt hoch und runter und wenn man da falsch steht, dann ist man verraten und verkauft (lacht)."

Und dann ist da noch sein 15 Kilo (!) schweres Kostüm: "Ich habe die [Löwen-]Maske, die hoch und runter fährt. Ich habe einen Elektro-Motor auf der Hüfte - inklusive zweier Akkus - und einen Controller an der Hand!" Dazu Leder-Chaps, ein Bambus-Korsett und hohe Schuhe.

So wird aus dem 1,93 Meter großen Schauspieler ein 2,50 Meter großer Scar, der hinter der Bühne durch keine Tür mehr passt. "Ich komme da auch weder allein rein noch raus und habe in der Garderobe immer drei Leute um mich herum."