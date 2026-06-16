Kommen "Die Wilden Hühner" zurück? Autorin hat schon Drehbücher fertig

Hamburg - Was machen "Die Wilden Hühner" heute? Das fragen sich viele Fans der beliebten Kinderfilme. Autorin Cornelia Funke (67) hätte darauf eine Antwort, aber die will bisher keiner verfilmen.

Cornelia Funke (67) will die Geschichte der "Wilden Hühner" weitererzählen. © Bildmontage: IMAGO/United Archives, dpa/Jens Kalaene

"Ich habe sechs Drehbücher geschrieben, also eine kurze Serie", erzählte sie in einem gemeinsamen Instagram-Video mit ARD-Moderatorin Mona Ameziane (32). "Und ich dachte eigentlich, das wird dann sofort verfilmt werden."

Doch dem war nicht so. "Wir haben den Pitch an vier Streamer und zwei Fernsehsender geschickt. Und es gab entweder gar keine Rückmeldung - oder nur eine sehr vage", sagte sie anschließend in einem "Spiegel"-Interview.

Das mangelnde Interesse konnte sich die erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautorin nur so erklären: "Es ist eine Geschichte über Frauen. Und in den Entscheiderpositionen bei Sendern und Streamern sitzen immer noch viele Männer, die sich dafür nicht interessieren."

Sie habe mal "irgendwo den schönen Satz gehört: 'Die Jungs entscheiden'", sagte die Autorin. "Und ich fürchte, das trifft auch hier zu." Doch das Video mit Ameziane ging daraufhin viral und Funke bekam zahlreiche Rückmeldungen.