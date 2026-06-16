Kommen "Die Wilden Hühner" zurück? Autorin hat schon Drehbücher fertig
Hamburg - Was machen "Die Wilden Hühner" heute? Das fragen sich viele Fans der beliebten Kinderfilme. Autorin Cornelia Funke (67) hätte darauf eine Antwort, aber die will bisher keiner verfilmen.
"Ich habe sechs Drehbücher geschrieben, also eine kurze Serie", erzählte sie in einem gemeinsamen Instagram-Video mit ARD-Moderatorin Mona Ameziane (32). "Und ich dachte eigentlich, das wird dann sofort verfilmt werden."
Doch dem war nicht so. "Wir haben den Pitch an vier Streamer und zwei Fernsehsender geschickt. Und es gab entweder gar keine Rückmeldung - oder nur eine sehr vage", sagte sie anschließend in einem "Spiegel"-Interview.
Das mangelnde Interesse konnte sich die erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautorin nur so erklären: "Es ist eine Geschichte über Frauen. Und in den Entscheiderpositionen bei Sendern und Streamern sitzen immer noch viele Männer, die sich dafür nicht interessieren."
Sie habe mal "irgendwo den schönen Satz gehört: 'Die Jungs entscheiden'", sagte die Autorin. "Und ich fürchte, das trifft auch hier zu." Doch das Video mit Ameziane ging daraufhin viral und Funke bekam zahlreiche Rückmeldungen.
"Die Wilden Hühner": Kommt es zu einem Wiedersehen?
"Meine Schwester legt gerade eine Liste aller interessierten Firmen/ProduzentInnen etc. an und wird diese Ende der Woche schließen", schrieb die 67-Jährige in einem neuen Post. "So viele haben sich auch schon für Rollen beworben, fürs Design, für die Musik ... Auch das werden wir nun alles gründlich studieren. Drückt die Daumen und die Hühnerflügel, dass wir mit all der Hilfe nun den richtigen Weg finden, die Drehbücher umzusetzen."
In der neuen Serie soll es demnach um "Die Wilden Hühner" in ihren Dreißigern gehen. Ameziane, die bereits das erste Drehbuch gelesen hat, verriet: Eines der früheren Mädchen wird Schauspielerin, eine arbeitet als Grundschullehrerin, die nächste eröffnet ein Café und "Sprotte rettet die Welt", so die Moderatorin.
Ob es ein Wiedersehen mit den früheren Schauspielerinnen Michelle von Treuberg (33), Zsá Zsá Inci Bürkle (30), Paula Riemann (32), Lucie Hollmann (32), Jette Hering (32) und Sonja Gerhardt (37) geben wird, ist noch offen.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/United Archives, dpa/Jens Kalaene