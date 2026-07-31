Überglücklich: Palina Miner präsentiert stolz ihren kugelrunden Babybauch
Köln - Die Vorfreude auf ihr erstes gemeinsames Baby wächst bei Palina Miner (26) und Julian "Julienco" Claßen (33) von Tag zu Tag. Jetzt zeigt die werdende Mutter stolz, wie groß ihr Babybauch inzwischen geworden ist.
Auf Instagram präsentiert sich die Influencerin vor dem Spiegel mit deutlich sichtbarer Kugel. In einem weißen Crop-Top und einer pinken Stoffhose setzt sie ihre wachsende Körpermitte gekonnt in Szene.
Dazu nimmt Palina ihre Schwangerschaft mit Humor und schreibt augenzwinkernd: "Bauch größer als mein Ego".
Auch ihr Verlobter Julian kann sich einen Kommentar nicht verkneifen. Unter dem Schnappschuss schwärmt der 33-Jährige: "Was für eine heiße Mami!"
Dass das Paar seine Schwangerschaft heute so unbeschwert genießen kann, ist alles andere als selbstverständlich.
Anfang des Jahres mussten Palina und Julian einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Nach nur wenigen Wochen Schwangerschaft verloren sie ihr gemeinsames Baby.
2026 hält gleich zwei große Überraschungen bereit
Nachdem die erste Schwangerschaft nicht wie erhofft geklappt hat, gaben Palina und Julian die Hoffnung nicht auf. Im Mai dieses Jahres folgte dann endlich die erlösende Nachricht: Sie erwarten erneut ein Kind.
Nur wenige Wochen später folgte gleich das nächste Liebes-Highlight. Im Juli machte Julian seiner Partnerin einen Heiratsantrag, den Palina überglücklich annahm.
Die beiden hatten ihre Beziehung Ende 2024 öffentlich gemacht. Zuvor war Julian mit Influencerin Tanja Makarić (29) sowie mit YouTube-Star Bianca Heinicke (33) liiert.
Während Palina zum ersten Mal Mutter wird, ist Julian bereits zweifacher Vater. Mit dem gemeinsamen Baby erwartet der Influencer nun sein drittes Kind.
Nach den schwierigen Monaten dürfte es für das Paar jetzt umso schöner sein, endlich voller Vorfreude auf den gemeinsamen Nachwuchs blicken zu können.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/palinamin (Screenshot)