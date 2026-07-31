Überglücklich: Palina Miner präsentiert stolz ihren kugelrunden Babybauch

Köln - Die Vorfreude auf ihr erstes gemeinsames Baby wächst bei Palina Miner (26) und Julian "Julienco" Claßen (33) von Tag zu Tag. Jetzt zeigt die werdende Mutter stolz, wie groß ihr Babybauch inzwischen geworden ist.

Palina Miner (26) und Julian "Julienco" Claßen (33) freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. © Bildmontage: Instagram/palinamin (Screenshot)

Auf Instagram präsentiert sich die Influencerin vor dem Spiegel mit deutlich sichtbarer Kugel. In einem weißen Crop-Top und einer pinken Stoffhose setzt sie ihre wachsende Körpermitte gekonnt in Szene.

Dazu nimmt Palina ihre Schwangerschaft mit Humor und schreibt augenzwinkernd: "Bauch größer als mein Ego".

Auch ihr Verlobter Julian kann sich einen Kommentar nicht verkneifen. Unter dem Schnappschuss schwärmt der 33-Jährige: "Was für eine heiße Mami!"

Dass das Paar seine Schwangerschaft heute so unbeschwert genießen kann, ist alles andere als selbstverständlich.

Anfang des Jahres mussten Palina und Julian einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Nach nur wenigen Wochen Schwangerschaft verloren sie ihr gemeinsames Baby.