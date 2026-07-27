27.07.2026 13:04 Lange hielt er sie geheim: "Match My Ex"-Kandidat zeigt seine neue Flamme

Reality-Star Leandro Fünfsinn zeigt erstmals seine feste Freundin. Der TV-Macho hat seine Fans mit einem romantischen Instagram-Post überrascht.

Von Alina Eultgem

Köln - Reality-Star Leandro Fünfsinn (26) zeigt erstmals seine feste Freundin. Der TV-Macho hat seine Fans mit einem romantischen Instagram-Post überrascht.

Leandro Fünfsinn (26) zeigte sich auf Instagram eng umschlungen mit seiner Freundin. © Bildmontage: Instagram/leandro_fsn Auf dem Schnappschuss hält der 26-Jährige eine brünette Frau liebevoll im Arm. Wer sie genau ist, verrät Leandro nicht. Auch persönliche Details zu ihrer Beziehung behält er für sich. Für seine Fans reicht das Bild jedoch aus: In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche. "Was für ein schönes Paar", schrieb ein Nutzer. Influencerin Alessandra Wichert kommentierte: "Ahhhhh endlich. Sie ist so wunderschön, alles Glück der Welt euch." Unterhaltung Zurück nach 18 Jahren: Plötzlich steht Seal mitten im Publikum Auch zahlreiche weitere Follower sowie Reality-Kollegen wünschten den beiden alles Gute.

Realitystar machte sich als TV-Macho einen Namen