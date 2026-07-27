Lange hielt er sie geheim: "Match My Ex"-Kandidat zeigt seine neue Flamme
Köln - Reality-Star Leandro Fünfsinn (26) zeigt erstmals seine feste Freundin. Der TV-Macho hat seine Fans mit einem romantischen Instagram-Post überrascht.
Auf dem Schnappschuss hält der 26-Jährige eine brünette Frau liebevoll im Arm. Wer sie genau ist, verrät Leandro nicht. Auch persönliche Details zu ihrer Beziehung behält er für sich.
Für seine Fans reicht das Bild jedoch aus: In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche.
"Was für ein schönes Paar", schrieb ein Nutzer. Influencerin Alessandra Wichert kommentierte: "Ahhhhh endlich. Sie ist so wunderschön, alles Glück der Welt euch."
Auch zahlreiche weitere Follower sowie Reality-Kollegen wünschten den beiden alles Gute.
Realitystar machte sich als TV-Macho einen Namen
Dass Leandro nun eine feste Frau an seiner Seite hat, dürfte viele überraschen. Der 26-Jährige galt in der Reality-Welt bislang eher als Frauenheld.
Seine TV-Karriere begann 2023 bei "Are You The One – Reality-Stars in Love". Es folgten weitere Formate wie "Germany Shore", "The 50" und zuletzt "Match My Ex".
Vor allem in Datingshows war der 26-Jährige oft zu sehen. So auch bei "Love Island VIP", wo er Ende 2024 mit Yeliz Koc (32) anbändelte.
Ein festes Paar wurden die beiden nach der Sendung aber nicht. Man habe sich zwar "vernünftig weiter kennengelernt", letztendlich habe es aber nur für eine Freundschaft gereicht.
Seitdem zeigte sich der 26-Jährige mit keiner anderen Frau in der Öffentlichkeit. Mit seinem aktuellen Instagram-Posting schlägt Leandro ein neues Kapitel auf.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/leandro_fsn