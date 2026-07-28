Tochter von Tom Cruise legt endgültig Nachnamen ihres berühmten Vaters ab: "Eigene Identität"

Los Angeles - Suri Cruise (20), die gemeinsame Tochter des weltweit bekannten Hollywood- Stars Tom Cruise (64) und der Schauspielerin Katie Holmes (47), geht wohl offenbar ab sofort ihren ganz eigenen Weg. Wie mehrere US -Medien berichten, legte sie ihren berühmten Nachnamen nun endgültig nieder.

Die 20-jährige Suri Noelle hat ihren Nachnamen "Cruise" abgelegt und trägt jetzt den zweiten Vornamen ihrer Mutter. © IMAGO / Cover-Images

Wie das Newsportal TMZ vor wenigen Stunden bekannt gab, soll sich die 20-Jährige bereits 2024 unter ihrem neuen Namen "Suri Noelle" zur Wahl im US-Bundesstaat Pennsylvania registriert haben. Da für die Registrierung der offizielle Name verwendet werden muss, deutet alles darauf hin, dass sie ihren Nachnamen "Cruise" rechtlich abgelegt hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Änderung ihres Namens in der Öffentlichkeit auftauchte. So wurde die 20-Jährige beispielsweise während ihrer Abschlussfeier mit "Suri Noelle" aufgerufen.

"Sie zollt ihrer Mutter Anerkennung, indem sie deren zweiten Vornamen verwendet", schilderte ein Insider Page Six. Gleichzeitig wünsche sich Suri eine "eigene Identität", um nicht immer mit ihrem berühmten Vater in Verbindung gebracht zu werden.

"Ich fühle mich sehr gesegnet, eine so besondere Tochter zu haben. Ihre Mutter zu sein, ist absolut das größte Geschenk und Privileg", betonte Katie Holmes im Zuge der Namensänderung ihrer Tochter.