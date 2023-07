Kool Savas stinksauer: Diebe schrauben Teile von Rapper-Luxuskarre ab

Der Diebstahl der Blenden an seinem Lamborghini Urus trifft den bekennenden Auto-Enthusiasten Kool Savas (48) hart. © Screenshot/Instagra,/koolsavas, EPA/URS FLUEELER (Bildmontage)

Mit mehr als zwei Millionen verkauften Tonträgern gehört Kool Savas zu den erfolgreichsten Künstlern im deutschen Hip-Hop. So gut wie jeder große Rapper hierzulande von Sido (42) bis Samy Deluxe (45) hat mit Savas zusammengearbeitet.

Erfolge verzeichnet der Berliner aber nicht nur auf musikalischer Ebene: So wurde zuletzt bekannt, dass Kool Savas in dem neuen ProSieben-Format "The Voice Rap" als erster Juror auf dem roten Stuhl Platz nehmen wird.

Und wie unter Rappern üblich, zeigt auch der ungekrönte deutsche "King of Rap" gerne, was er hat. Kool Savas' besondere Vorliebe dabei sind Autos, besser gesagt: Luxus-Autos.

Zurzeit nennt der Sportwagen-Fan einen Lamborghini Urus sein Eigen (Neupreis ab 224.000 Euro). Doch wie Savas jetzt in seiner Story auf Instagram verriet, war der SUV offenbar auch einigen Dieben ins Auge gefallen.

Auf einem Bild zeigt der Hip-Hopper, dass die Blenden seiner Autoreifen abgeschraubt und mitgenommen wurden. Sein Kommentar: "Alle Blenden abgeschraubt. Muss jetzt 'ne Anzeige machen. Sinnlos."

Wer hinter dem Diebstahl steckt, ist bislang noch nicht bekannt. Das muss nun die Polizei ermitteln.