"The Voice Rap": Diese deutsche Hip-Hop-Legende soll der erste Juror sein

Berlin - Im zweiten Halbjahr 2023 geht bei ProSieben und Joyn das neue Format "The Voice Rap" an den Start, bei dem sich alles um Hip-Hop-Musik dreht. Nun wurde bekannt, wer als erstes Jury-Mitglied auf dem roten Stuhl Platz nehmen soll.

Er soll der erste Coach bei der neuen Casting-Show "The Voice Rap" sein: Kool Savas (48). © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Das erste Gesicht des "The Voice of Germany"-Ablegers ist laut Informationen der "Bild"-Zeitung kein Geringerer als der ungekrönte König des deutschen Raps höchstpersönlich: Kool Savas (48, "Deine Mutter").

Eine offizielle Bestätigung gibt es seitens des Senders oder von Kool Savas selbst zwar noch nicht. Doch mit mehr als zwei Millionen verkauften Tonträgern wäre der Berliner als einer der ganz Großen im deutschen Hip-Hop sicherlich qualifiziert für den Job!

Einen Namen machte sich Kool Savas ab Mitte der 1990er-Jahre zunächst im Berliner Untergrund-Rap. Den kommerziellen Durchbruch schaffte der Musiker im Jahr 2002 mit seinem Debütalbum "Der beste Tag meines Lebens", das auf Platz sechs der deutschen Albumcharts einstieg.

Es folgte die Gründung seines eigenen Labels "Optik Records", der legendäre Beef mit Ziehsohn Eko Fresh (39), Zusammenarbeiten mit nationalen und internationalen Künstlern und unzählige weitere Platten. Nicht umsonst wird Kool Savas in der Szene oft der Beiname "King" verliehen.

Bei dem neuen "The Voice of Germany"-Spin-off suchen zwei erfahrene Coaches ausnahmslos Rap-Talente. In den Blind Auditions stellen die Rap-Coaches zunächst ihre eigenen Teams zusammen. Wer mit seiner Stimmkunst am meisten überzeugt, zieht schließlich direkt ins Halbfinale der 13. Staffel von "The Voice of Germany" ein - und kann diese sogar gewinnen!