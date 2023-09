Krasses Drogengeständnis: Jared Leto wusste "schon als kleines Kind, wie Gras riecht"

Geboren und aufgewachsen war der Sänger der Band "Thirty Seconds To Mars" in Bossier City, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Louisiana. Schon damals im Kindesalter kam Jared Leto mit Drogen, insbesondere mit Cannabis, in Berührung.

Jared Leto (51, r.) mit seinem Bruder Shannon Leto (53, l.), der Schlagzeuger der Band "Thirty Seconds To Mars". © Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Der Musiker war jahrelang den Drogen verfallen, schaffte es aber, von ihnen loszukommen - und das auf eine ungewöhnliche Art und Weise. "Ich hatte ein Moment der Klarheit. Ich hatte eine Epiphanie", erläuterte Leto.

"Es gab zwei Wege, die ich einschlagen konnte. Ich habe diesen Weg gewählt. Ich hatte sehr enge Freunde, die diesen nicht gegangen sind und sie sind nicht mehr hier", gab der "Closer To The Edge"-Interpret zu.

Um nicht nur über Negatives zu berichtet, sprach Leto auch über das neue Album seiner Band. Fans können sich freuen, denn "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day" erscheint am heutigen Freitag.

"Es fühlt sich wirklich wie ein Neuanfang für uns an. Es ist wichtig, dass man als Künstler bereit ist, ein Stück von sich selbst zu zerstören und die Vergangenheit loszulassen, um vorwärts zu kommen", philosophiert der Frauenschwarm.