Madonnas neues Gesicht: Plötzlich sieht sie ganz anders aus!

New York (USA) - Aktuell bereitet sich Superstar Madonna auf ihre am 15. Juli im kanadischen Vancouver beginnende "The Celebration Tour" vor. Für vier Konzerte kommt die 64-Jährige dann auch nach Deutschland.

Ganz anders ist es nun bei den neuen Bildern. Zwar retuschiert Madonna weiterhin und benutzt fleißig Filter. Doch insgesamt sind die Schwellungen in ihrem Gesicht sind verschwunden - ebenso wie die Falten.

Erst vor ein paar Monaten hatte sich die Künstlerin nach einem weiteren Schönheits-Eingriff mit einem sehr geschwollenen Gesicht bei den Grammy Awards gezeigt, was Reaktionen zwischen schockiert sein und Besorgnis hervorrief. Zudem war die Musikerin damals kaum wiederzuerkennen.

In dieser Woche teilte Madonna wieder Aufnahmen auf ihrer Instagram-Seite - und überraschte dabei mit ihrem neuen Gesicht.

Bis zum Start unterhält die US-amerikanische Sängerin mit italienischen Wurzeln ihre Follower in den sozialen Medien regelmäßig mit Videoschnipseln und Fotos von den Proben.

"Die Ruhe vor dem Sturm" schrieb sie dazu und meinte damit die anstehende Tournee. Auf den anderen Fotos sehen wir Madonna in verschiedenen Szenen und Posen in einer Konzerthalle. Sie rollt sich über den Boden und zeigt sich in verschiedenen Outfits.

Natürlich fehlt auch ihr legendärer Satz "Italians Do It Better" nicht, mit dem sie immer wieder stolz auf ihre Herkunft hinweist.