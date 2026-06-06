Madsen feiert Release-Show im Stadtpark: "Schöner Abend, um die Kontrolle zu verlieren"

Hamburg - Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung ihres inzwischen zehnten Studioalbums spielten Madsen am Freitagabend ihr Release-Konzert im Hamburger Stadtpark. Mit "SMILE" will die Band um die Brüder Sebastian, Johannes und Sascha Madsen – ganz im Sinne des Titels – ein "Lächeln in eine graue Welt schicken". Dass dies an diesem Abend gelang, zeigte sich nicht nur im Publikum. Selbst die graue Wetterfront , die während der Proben kurzzeitig die Sorge vor einer möglichen Evakuierung aufkommen ließ, verzog sich rechtzeitig vor Konzertbeginn.

Madsen feierten am Freitagabend im Hamburger Stadtpark den Release ihres zehnten Studioalbums "SMILE". © Fabian Lippke

Kaum zu glauben: Trotz 22 Jahren Bandgeschichte und über 50 Konzerten in Hamburg hatten Madsen bislang noch nie im Stadtpark gespielt.

Entsprechend besonders wirkte der erste Auftritt im berüchtigten "grünen Wohnzimmer" der Hansestadt. Von Beginn an zeigten Madsen, warum sie seit Jahren als eine der besten Livebands Deutschlands gelten.

Mit ihrer sichtbaren Spielfreude und unbändiger Energie auf der Bühne steckten sie das Publikum an. "Es ist ein schöner Abend, um die Kontrolle zu verlieren", rief Frontmann Sebastian Madsen den Fans entgegen. Die Antwort: Pogo, Moshpits und ausgelassene Feierlaune.

Dabei ging die Band aus dem niedersächsischen Wendland laut Sebastian auch ein Risiko ein. Neben Klassikern wie "Du schreibst Geschichte" standen ungewöhnlich viele neue Songs auf der Setlist. Stücke wie "Achterbahn" und "1995" wurden erstmals live präsentiert und den Sorgen zum Trotz von den Fans euphorisch begrüßt.

Gerade Letzterer, den die Band als einen "Schwank aus unserer Jugend" ankündigte, fügte sich nahtlos zwischen ältere Publikumslieblinge wie "Perfektion" ein. "Seit einem halben Jahr bereiten wir diesen Abend vor und uns war eigentlich klar, dass man ihn nirgendwo besser feiern kann, als in Hamburg", betonte Johannes Madsen, der zugab, viel aufgeregter als sonst zu sein.

Das Album "SMILE" sei komplett im bandeigenen Proberaum im Wendland entstanden, von der Band selbst produziert und erschien auf dem eigenen Label "Goodbye Logik Records". Die Veröffentlichung zu feiern, sei "ein Höhepunkt einer sehr langen Reise, die wir mit diesem Album hinter uns haben" und fühle sich "so schön an, wie noch nie."