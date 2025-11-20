Magische Post: Ehemaliger Hogwarts-Schüler schreibt an neuen Harry Potter

Leavesden (England) - Als "neuer" Harry Potter flattert bestimmt die ein oder andere Fanpost in den Briefkasten von Dominic McLaughlin (11), doch ein bestimmter Brief sticht besonders heraus. Schauspieler Daniel Radcliffe (36) richtet ein paar rührende Worte an seinen Nachfolger.

Dominic McLaughlin (11) muss in große Fußstapfen treten, um den Erwartungen der Millionen Fans gerecht zu werden. Wird er dem Druck standhalten können? © Aidan Monaghan/HBO via AP/dpa

In einem Interview in der US-amerikanischen Frühstücks-Talkshow "Good Morning America" verrät der 36-Jährige, welchen Rat er seinem Nachfolger in dem Brief mitgegeben hat:

"Ich möchte kein Gespenst im Leben dieser Kinder sein, aber ich wollte ihm einfach schreiben, um zu sagen: 'Ich hoffe, du hast eine tolle Zeit und eine noch bessere als ich - ich hatte eine großartige Zeit, aber ich hoffe, du hast eine noch bessere'", schrieb der Star der Filmreihe. Weiter wünscht er sowohl dem neuen Harry Potter als auch seinen zauberhaften Schulfreunden alles Gute.

Fast schon sentimental schwelgt der große Filmstar in Erinnerungen an seine Zeit auf der Schule für Hexerei und Zauberei, als er Bilder von Arabella Stanton (11) aka Hermine Granger, Alastair Stout (11) als Ron Weasley und Dominic McLaughlin als Harry Potter sieht: "Ich möchte sie einfach nur umarmen."

Auch wenn die Neuauflage der wohl bekanntesten Fantasy-Filmreihe in der Vergangenheit viel Kritik einstecken musste, unterstützt Radcliffe die Dreharbeiten.

"Sie wirken einfach so jung. Ich sehe sie an und denke: 'Oh, es ist verrückt, dass ich das in dem Alter schon gemacht habe.' Aber es ist auch unglaublich süß und ich hoffe, sie haben eine tolle Zeit", sind die abschließenden Worte des ehemaligen Gryffindor-Schülers.