Magische Post: Ehemaliger Hogwarts-Schüler schreibt an neuen Harry Potter
Leavesden (England) - Als "neuer" Harry Potter flattert bestimmt die ein oder andere Fanpost in den Briefkasten von Dominic McLaughlin (11), doch ein bestimmter Brief sticht besonders heraus. Schauspieler Daniel Radcliffe (36) richtet ein paar rührende Worte an seinen Nachfolger.
In einem Interview in der US-amerikanischen Frühstücks-Talkshow "Good Morning America" verrät der 36-Jährige, welchen Rat er seinem Nachfolger in dem Brief mitgegeben hat:
"Ich möchte kein Gespenst im Leben dieser Kinder sein, aber ich wollte ihm einfach schreiben, um zu sagen: 'Ich hoffe, du hast eine tolle Zeit und eine noch bessere als ich - ich hatte eine großartige Zeit, aber ich hoffe, du hast eine noch bessere'", schrieb der Star der Filmreihe. Weiter wünscht er sowohl dem neuen Harry Potter als auch seinen zauberhaften Schulfreunden alles Gute.
Fast schon sentimental schwelgt der große Filmstar in Erinnerungen an seine Zeit auf der Schule für Hexerei und Zauberei, als er Bilder von Arabella Stanton (11) aka Hermine Granger, Alastair Stout (11) als Ron Weasley und Dominic McLaughlin als Harry Potter sieht: "Ich möchte sie einfach nur umarmen."
Auch wenn die Neuauflage der wohl bekanntesten Fantasy-Filmreihe in der Vergangenheit viel Kritik einstecken musste, unterstützt Radcliffe die Dreharbeiten.
"Sie wirken einfach so jung. Ich sehe sie an und denke: 'Oh, es ist verrückt, dass ich das in dem Alter schon gemacht habe.' Aber es ist auch unglaublich süß und ich hoffe, sie haben eine tolle Zeit", sind die abschließenden Worte des ehemaligen Gryffindor-Schülers.
Produktionsfirma baut Schule für Kinder-Schauspieler
Wie aus einem Bericht der britischen "BBC" hervorgeht, sollen sich die Dreharbeiten für die Neuinterpretation der Harry-Potter-Filme über ganze zehn Jahre erstrecken. Aus den ursprünglich sieben Büchern von Joanne K. Rowling (60) soll dabei eine neue Serie entstehen.
Damit die Kids jedoch nicht nur in "Besenflug" und "Verteidigung gegen die dunklen Künste" ausgebildet werden, baut die Produktionsfirma Warner Bros. Studios auf ihrem Gelände eine temporäre Schule, in der die Zauberschüler auch dem herkömmlichen "Muggel-Unterricht" beiwohnen können.
